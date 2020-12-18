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مرأة

لن تتوقع .. سعر فستان ميريام فارس في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
ميريام فارس
ميريام فارس
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حياة عبد العزيز
خضعت الفنانة ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة خطفت الأنظار بها، وقامت بمشاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ميريام فارس بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان على أحدث صيحات الموضة، بتصميم الدانتيل باللون البيج قصير فوق الركبة، يتسم ببعض النقوشات البسيطة مع وضع الريش على أطراف وأكمام الفستان.

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية، dolce and gabbanaK، وبلغ سعر الفستان نحو 15.112 ريال سعودي.

وتركت ميريام فارس خصلات شعرها الذهبي بطريقة متطايرة تجذب القلوب.

واعتمدت ميريام فارس على وضع المكياج الهادئ كعادتها المرتكز على الألوان الترابية في الشفاه والوجنتين.

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لن تتوقع .. سعر فستان ميريام فارس في أحدث جلسة تصوير
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