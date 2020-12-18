لن تتوقع .. سعر فستان ميريام فارس في أحدث جلسة تصوير





وتألقت ميريام فارس بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان على أحدث صيحات الموضة، بتصميم الدانتيل باللون البيج قصير فوق الركبة، يتسم ببعض النقوشات البسيطة مع وضع الريش على أطراف وأكمام الفستان.





وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية، dolce and gabbanaK، وبلغ سعر الفستان نحو 15.112 ريال سعودي.





وتركت ميريام فارس خصلات شعرها الذهبي بطريقة متطايرة تجذب القلوب.





واعتمدت ميريام فارس على وضع المكياج الهادئ كعادتها المرتكز على الألوان الترابية في الشفاه والوجنتين.





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