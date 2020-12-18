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رياضة

مفاجأة.. تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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عمرو ابوبكر
فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إصابات لاعبي منتخب الشباب بكورونا والذين يتواجدون في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تحول تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية من الثنائي الذي أثبتت الفحوصات تعرضهم للإصابة بالفيروس مؤخرًا".

وتابع: "حال استمرار سلبية مسحة هذا اللاعب فيحق لمنتخب الشباب المشاركة أمام تونس في لقاء الجمعة".

وكان عمر ربيع ياسين قد أكد في تصريحاته له أن سفير مصر في تونس قد اصطحب الثنائي الذي تعرض للإصابة إلى أحد المعامل المعتمدة من أجل إعادة مسحتهما وأثبتت تعافي أحد الثنائي.

اختتم منتخب الشباب تحت 20 سنة، استعداداته اليوم، الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وخاض المنتخب مرانه اليوم وسط أجواء حماسية للغاية، حيث يرغب شباب الفراعنة في قهر الظروف التي يمر به الفريق عقب إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا المستجد.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الى 28 ديسمبر 2020، ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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