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رياضة

رئيس بعثة منتخب الشباب يكشف موقف إقامة مباراة تونس العينات السلبية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، عن إجراء فحوصات طبية للثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر كشف عن فيروس كورونا.

وقال جمال محمد علي: "الثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر مسحة، خضع لفحوصات طبية عبارة عن آشعة على الصدر وكشف على القلب، وقد ظهرت نتيجتها جيدة".

وواصل عبر أون تايم سبورتس 2: "أرسلنا هذه الفحوصات الطبية إلى اللجنة الطبية للبطولة، أملا في السماح لهذين اللاعبين بالمشاركة أمام تونس".

وتابع: "تمت إعادة مسحة هذا الثنائي وننتظر ظهور نتيجتها في الصباح الباكر، كما أجرينا مسحة للاعب ثالث لم تصلنا نتيجة مسحته التي أجريت صباح الخميس".

وكشف: "الثنائي الذي حضر من مصر للانضمام إلى المعسكر جاءت مسحته سلبية".

وأضاف: "لم أفكر في قيادة المنتخب فنيا أمام تونس، أنا رئيس البعثة لا غير، كل ما في الأمر أنني حصلت على تسجيل لمباراة الجزائر وتونس وأعطيته لـ عبد الستار صبري الذي يقود اللاعبين رفقة زملائه في الجهاز الفني".
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