بملابس جريئة .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت جنا عمرو دياب صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
نشرت جنا عمرو دياب صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت جنا في الصور بلوك جديد؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظارـ مرتدية بتوب أسود مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما يبرز جمال ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ .
ومن الناحية الجمالية وضعت جنا عمرو دياب ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير.
ولم تتكلف في اقتناء الاكسسوارات واختارت قرط رقيقا وسلسلة ساحرة وأنيقة واعتمدت على انسدال شعرها الكيرلي بشكل انسيابي نال إعجاب متابعيها.