بملابس جريئة .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت جنا عمرو دياب صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت جنا في الصور بلوك جديد؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظارـ مرتدية بتوب أسود مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما يبرز جمال ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ .