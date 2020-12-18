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رياضة

إيهاب الكومي: إدارة سيراميكا كليوباترا كسبت الرهان بعد التمسك بمدرب عالمي مثل هيثم شعبان .. فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا كسبت الرهان بعد التمسك بمدرب عالمي مثل هيثم شعبان. وأضاف خلال تقديمه برنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عزيمة وإرادة وتخطيط سليم داخل نادي سيراميكا كليوباترا مما جعل الفريق يتصدر جدول مسابقة الدوري الممتاز وحصده العلامة الكاملة.  

وتابع الإعلامي إيهاب الكومي، أن طارق أبو العينين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة، تمسكوا ببقاء هيثم شعبان وهو ما أيده النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا.

وكشف أن محمد أبو العينين، قال إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا يمتلك مدرب عالمي وهو هيثم شعبان، كما يضم الفريق عددا كبيرا من اللاعبين المميزين.
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