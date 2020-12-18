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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-12-2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الجمعة، 18 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
10:00 مساء، أتلتيك بيلباو × هويسكا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

09:30 مساء، يونيون برلين × بوروسيا دورتموند، تذاع عبر قناة beIN Sports FR HD 3

مواعيد مباريات الدوري الهولندي اليوم
 
09:00 مساء،  بى اى سى زفوله × إيمن

مواعيد مباريات دوري الخليج العربي الاماراتي
 
04:00 مساء، إتحاد كلباء × الوحدة، تذاع عبر قناة AD SPORTS 1 HD

04:00 مساء، الفجيرة × شباب الأهلي دبي، تذاع عبر قناة AD SPORTS 2 HD

07:00 مساء، النصر × العين، تذاع عبر قناة 10AD SPORTS 1 HD

07:00 مساء، عجمان × خورفكان، تذاع عبر قناة AD SPORTS 2 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
 
02:30 عصرا، مصر المقاصة × إنبي، تذاع عبر قناة ON Sport

05:00 مساء،  الاتحاد السكندري × سموحة، تذاع عبر قناة ON Sport

07:30 مساء، الأهلي × غزل المحلة، تذاع عبر قناة ON Sport
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