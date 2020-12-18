مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، 18 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
10:00 مساء، أتلتيك بيلباو × هويسكا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
09:30 مساء، يونيون برلين × بوروسيا دورتموند، تذاع عبر قناة beIN Sports FR HD 3
مواعيد مباريات الدوري الهولندي اليوم
09:00 مساء، بى اى سى زفوله × إيمن
مواعيد مباريات دوري الخليج العربي الاماراتي
04:00 مساء، إتحاد كلباء × الوحدة، تذاع عبر قناة AD SPORTS 1 HD
04:00 مساء، الفجيرة × شباب الأهلي دبي، تذاع عبر قناة AD SPORTS 2 HD
07:00 مساء، النصر × العين، تذاع عبر قناة 10AD SPORTS 1 HD
07:00 مساء، عجمان × خورفكان، تذاع عبر قناة AD SPORTS 2 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
02:30 عصرا، مصر المقاصة × إنبي، تذاع عبر قناة ON Sport
05:00 مساء، الاتحاد السكندري × سموحة، تذاع عبر قناة ON Sport
07:30 مساء، الأهلي × غزل المحلة، تذاع عبر قناة ON Sport