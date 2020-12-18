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رياضة

أول تعليق من باسم مرسي بعد هدفه في شباك الإسماعيلي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت أحداث المباراة بين الإسماعيلي والانتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال باسم في تصريحات لبرنامج لقناة "أون تايم سبورت 2" أنه يجتهد بشكل مكثف في التدريبات لاستعادة مستواه الطبيعي ، مؤكدًا أنه يسير الآن على الطريق الصحيح مع فريقه الإنتاج الحربي".

وتابع : "انا كبرت دلوقي والخبرة بتفرق في قرارات اللاعب وعندي إصرار لعودة الي مكانتي الطبيعية"
 
وأضاف مرسي: "اتمني الناس تبص علي باسم دلوقتي وتنسي باسم بتاع زمان".
 
وسجل باسم مرسي الهدف الثالث للإنتاج الحربي ليتعادل لفريقه، في الدقيقة 87 من عمر المباراة عن طريق رأسية مميزة من داخل منطقة الجزاء وتصبح النتيجة 3-3.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقين نقطتا المباراة، وأصبح الإسماعيلي في المركز السابع بنقطتين، والإنتاج الحربي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.
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