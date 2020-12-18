اليوم بالممتاز .. المقاصة يلاقي إنبي .. وديربي "إسكندراني" بين الاتحاد وسموحة

ويدخل مصر المقاصة اللقاء بقيادة إيهاب جلال بدون نقاط بعد خسارته الجولة الافتتاحية امام الأهلي كذلك الحال بالنسبة لانبي بقيادة حلمي طولان حيث لا يمتلك الفريق البترولي أي نقطة بعد خسارته الجولة الاولي امام اسوان.





واختتم المقاصة تدريباته أمس استعداد للقاء وشرح جلال بعض الجمل الفنية لتنفيذها خلال اللقاء .. في المقابل اختتم انبي تدريباته امس وقام طولان بمعالجة بعض الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه في المباراة الماضية .





وفي المباراة الثانية يدخل الاتحاد اللقاء بقيادة حسام حسن بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق فى الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدفين لهدف في المقابل تعادل سموحة بقيادة احمد سامي فى الجولة الأولى مع غزل المحلة