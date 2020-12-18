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أخبار العالم

اليمن.. قرار جمهوري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:18 م
قرار جمهوري بتشكيل
قرار جمهوري بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة
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قسم الخارجي
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك.


ويرأس معين عبد الملك حكومة اليمن الجديدة المكونة من 24 وزيرا، وفقا للتليفزيون اليمني.

يتولى اللواء الركن إبراهيم علي حيدان منصب وزير الداخلية، فيما تم اختيار أحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية.

كما تولى الفريق الركن محمد المقدشي منصب وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة.

تم اختيار معمر مطهر محمد الإرياني وزيرًا للإعلام والثقافة والسياحة، بينما تولى سالم صالح سالم بن بريك وزارة المالية.

وحسب التشكيل الحكومي الجديد، يتولى الدكتور واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرًا للنفط والمعادن.

في وقت سابق، قال معين عبد الملك إن الحكومة الجديدة ليس لديها حلولا سحرية لكنها بدعم ومشاركة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، واسناد التحالف العربي ستكون عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها.
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