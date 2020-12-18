كارثة اجتماعية.. أستاذ علم اجتماع: "في بنات بتحدد وقت طلاقها قبل الجواز".. فيديو

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وعللت "منصور" ، خلال حوارها مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، ما تقبل عليه الفتيات فى هذا الشأن قائلة: "فى الحالة دى البنت بتكون عاوزه تتجوز عشان تهرب من تسلط أهلها وتستقر فى مكان لوحدها".





وهاجمت أستاذ علم الإجتماع، هذه الفئة من الفتيات، مؤكدة أنهن لا يدركن قيمة الأمومة، وضد منظومة القيم المجتمعية.





وكانت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، قالت إن زيادة نسب الطلاق، تكون أسبابها اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية، وثقافية، معقبة: إذا كانت معايير اختيار شريك أو شريكة الحياة سليمة سيكون الزواج سليما.

ولفتت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الأسرة تبنى على 3 محاور وهى قيم الأسرة، والمنظومة الاجتماعية التى يتم التعامل فى إطارها، أدوار تنظم العلاقة بين الزوج والزوجة، مؤكدة أهمية التكافؤ بين الزواج فى كل شيء.

وأشارت هالة منصور، إلى أنه من أسباب فشل الحياة الزوجية ؛ تفضيل الشباب أو البنات عند الزواج للطرف الأكثر قدرة مالية، أضف إلى ذلك انشغال الأسرة نفسها عن تربية أبناء يكونون قادرين في المستقبل على تكوين أسرة فى سبيل أشياء أخرى مثل تعليمهم.

كشفت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، عن مشكلة خطيرة للغايةقائلة: "بعض البنات بتكون عاوزه تتجوز وتخلفوكمان بتكون محددة وقت الطلاق بعد الخِلفة".