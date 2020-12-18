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أخبار العالم

لطمأنة الأمريكان.. بايدن يتلقى لقاح كورونا علنا .. الاثنين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:50 م
بايدن يتلقى أول جرعة
بايدن يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا يوم الاثنين
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قسم الخارجي
يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل بايدن الجرعة الاولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" يوم الاثنين المقبل، بحسب السكرتير الصحفي القادم في البيت الأبيض جين بساكي.

وقال موقع "اكسيوس" الأمريكي، إن بايدن وزوجته جيل يأخذان الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" بشكل علني، لإرسال رسالة واضحة للجمهور مفادها أن اللقاح آمن ويتوافق مع البروتوكولات الطبية.

كان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تلقى علنا الجرعة الأولى من لقاح كورونا عبر بث تلفزيوني مباشر، لكن ليس من الواضح إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيقدم على خطوة مماثلة أم لا.

وقال بنس "نسعى لتلقيح 20 مليون مواطن ضد فيروس كورونا قبل نهاية ديسمبر الجاري، والتاريخ سيسجل أن هذا الأسبوع هو بداية نهاية الوباء في بلادنا".

ومن المتوقع أن تحصل كامالا هاريس نائبة بايدن وزوجها على اللقاح بعد نحو أسبوع من تطعيم بايدن.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت مؤخرا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، حيث انطلقت عمليات التطعيم الجماعية في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري.
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