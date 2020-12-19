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محافظات

تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:05 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أقيم الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة مساء أمس الجمعة  بقاعة المؤتمرات بنادى الحوار الرياضى بالمنصورة بمحافظة الدقهلية بحضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين وعدد كبير من أصحاب قصص النجاح فى مجال ريادة الأعمال من سيدات الدقهلية .

جاء ذلك تحت رعاية وإستضافة مجلس إدارة نادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة برئاسة المحاسب إيهاب صفوت فوده والمجلس القومى للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة فرحة الشناوى وبحضور الدكتورة شيرين أبو ورده عميد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ وتنظيم إيفنتا لتنظيم الفعاليات برئاسة محمد الطويل.

فيما تم تكريم العديد من اصحابى قصص النجاح بمنحهم دروع وشهادات تقدير كما حرصو على القاء كلمات تحدثوا خلال عن قصص كفاحهم لتحقيق النجاح .

كما جرى فى نهاية  الملتقى الاعلان عن مبادرة  نادى الحوار لتأهيل رائدات الأعمال بالشراكة مع شركة إيفنتا لتنظيم الفعاليات وبرعاية المجلس القومى للمرأة بالدقهلية لتأهيل 30 سيدة وتدريبهن على العديد من المشروعات الصغيرة ودعمهن لإعداددهن لسوق العمل وسيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال أيام.

ومن ناحية اخرى كانت  محافظة الدقهلية قد حصلت علي المركز الاول في تنفيذها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لاتاحة فرص العمل الحر للمواطنين، حيث حققت المحافظة المركز الاول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية حتي 30 نوفمبر الماضي في تمويل المشروعات حيث نفذت 303 مشروعا باستثمارات بلغت 4 مليون جنيه والتى شملت مشروعات الانتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع اعلاف وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات البان وعسل نحل ومنتجاته. 
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة
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