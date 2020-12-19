تكريم أصحاب قصص النجاح.. انطلاق الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة

أقيم الموسم الأول لملتقى رائدات الأعمال الأول بالمنصورة مساء أمس الجمعة بقاعة المؤتمرات بنادى الحوار الرياضى بالمنصورة بمحافظة الدقهلية بحضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين وعدد كبير من أصحاب قصص النجاح فى مجال ريادة الأعمال من سيدات الدقهلية .





جاء ذلك تحت رعاية وإستضافة مجلس إدارة نادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة برئاسة المحاسب إيهاب صفوت فوده والمجلس القومى للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة فرحة الشناوى وبحضور الدكتورة شيرين أبو ورده عميد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ وتنظيم إيفنتا لتنظيم الفعاليات برئاسة محمد الطويل.





فيما تم تكريم العديد من اصحابى قصص النجاح بمنحهم دروع وشهادات تقدير كما حرصو على القاء كلمات تحدثوا خلال عن قصص كفاحهم لتحقيق النجاح .





كما جرى فى نهاية الملتقى الاعلان عن مبادرة نادى الحوار لتأهيل رائدات الأعمال بالشراكة مع شركة إيفنتا لتنظيم الفعاليات وبرعاية المجلس القومى للمرأة بالدقهلية لتأهيل 30 سيدة وتدريبهن على العديد من المشروعات الصغيرة ودعمهن لإعداددهن لسوق العمل وسيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال أيام.



