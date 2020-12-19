ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يمنح مصر 1.67 مليار دولار

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، في بيان صادر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة (كوفيد-19)، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة، ما أسهم في التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.

وأردفت تقول إن هناك بعض المخاطر التي لا تزال تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي؛ فارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية، إلا أن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.

ونوهت بأن اعتمادات الموازنة الحالية تتيح قدرا كافيا من المرونة لاستيعاب أي دعم إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة (كوفيد-19)، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة.

ومن المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2021/2022، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين، ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية."
وأكدت أن المنهج القائم على البيانات، الذي اعتمده البنك المركزي في سياسته النقدية قد ساعد على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر، مشددة على أنه من المنتظر أن يُسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم، مضيفة أن مرونة سعر الصرف في الاتجاهين تُعد أمرا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.

واستطردت بالقول إن خطة الحكومة للإصلاحات الهيكلية مناسبة؛ حيث يُعد استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة ضروريا لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص، مضيفة أن مبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي الأخضر تُمثل تطورا جديرا بالترحيب.

وأضافت أن الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة "بنك الاستثمار القومي" في الوقت المناسب سيُمثل عاملا مهما للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة.

واختتمت كلمتها بالقول إن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5,2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية)، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة (كوفيد-19).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصادي: الإشادات الدولية تؤكد نجاح الخطط الحكومية فى تحقيق تنمية شاملة

بشهادة المؤسسات الدولية .. خبراء: الحكومة أدارت ملف جائحة كورونا باحترافية ..كورونا أثبتت قوة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات

أمين المصارف العربية: مصر الدولة الوحيدة التي ينمو اقتصادها في 2020

وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية

المالية: الإصلاحات الهيكلية منحت الاقتصاد المصري الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا

تحصيل 3.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في أكتوبر الماضي

ترشيحاتنا

أم تتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بعد مقتلها على يد عشيقها.. تفاصيل

زوجة عدوية: الحادثة الشهيرة انقذتني من الطلاق

أزمة حصان الدقهلية.. محاولات لإتلاف التمثال وتحرك عاجل من المحافظ

علامات تكشف إصابتك بأمراض القلب

جنوب إفريقيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

أمير مرتضى عن تعيين أحمد مجاهد: هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه

Advertisements

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

آيات الرزق في الثلث الأخير قبل الفجر.. بـ33 آية قرآنية لن يعرف الفقر طريقك

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

دعاء زيارة الميت في ذكرى وفاته من 5 كلمات.. يحشره مع المتقين وأصحاب اليمين

أخبار الفن.. زوجة عدوية تكشف حقيقة الاعتداء عليه جنسيا.. ونجوم الفن في حفل دير جست

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

أمير مرتضى عن تعيين أحمد مجاهد: هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه

خالد الصاوي يرفض طلبا لـ أبلة فاهيتا على الهواء ويكشف سبب فصله من المدرسة

18 دعاء بعد الصلاة مستجاب لقضاء الحوائج والفرج والرزق الواسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلايا سامة في الدماغ.. خطورة النوم المتقطع في رفع نسب الزهايمر

هيونداي تطور محرك تيربو جديدا لطرازات N Line الرياضية.. صور

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو