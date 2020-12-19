نائب لبناني: إلغاء زيارة ماكرون وفرت علينا توبيخا وتأنيبا نستحقه

قال النائب اللبناني بلال عبدالله عضو حزب اللقاء الديمقراطي، إن تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وفر عليهم "توبيخا وتأنيبا" يستحقونه.





وكتب عبدالله في تغريدة على تويتر: "لا حكومة حتى الآن بالرغم من الأنهيار الشامل.. لا تخلي عن الثوابت الطائفية والسلطوية.. ولو على حساب لقمة العيش.. لا تراجع عن الرهانات الخارجية في وقت تشتد فيه عزلتنا".





وتابع النائب اللبناني "بالنهاية، من حظنا أن كورونا ألغت الزيارة، لأنها وفرت علينا توبيخا وتأنيبا نستحقه.. الكيان الذي نعرفه على طريق الزوال!".



