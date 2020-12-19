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أخبار العالم

نائب لبناني: إلغاء زيارة ماكرون وفرت علينا توبيخا وتأنيبا نستحقه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
النائب بلال عبدالله
النائب بلال عبدالله
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قسم الخارجي
قال النائب اللبناني بلال عبدالله عضو حزب اللقاء الديمقراطي، إن تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وفر عليهم "توبيخا وتأنيبا" يستحقونه.

وكتب عبدالله في تغريدة على تويتر: "لا حكومة حتى الآن بالرغم من الأنهيار الشامل.. لا تخلي عن الثوابت الطائفية والسلطوية.. ولو على حساب لقمة العيش.. لا تراجع عن الرهانات الخارجية في وقت تشتد فيه عزلتنا".

وتابع النائب اللبناني "بالنهاية، من حظنا أن كورونا ألغت الزيارة، لأنها وفرت علينا توبيخا وتأنيبا نستحقه.. الكيان الذي نعرفه على طريق الزوال!".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تأجيل زيارته المرتقبة إلى لبنان، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". في وقت تشهد فيه المباحثات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلافات حادة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون.
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