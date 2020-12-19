ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بكفر شكر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:47 ص
حملة لإزالة الاعلانات
حملة لإزالة الاعلانات
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لرفع وإزالة جميع الإعلانات بشوارع المدينة والوحدات المحلية، وذلك بناءً على اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.


وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الأجهزة المحلية بمجلس المدينة قامت بالمرور على الشوارع والطرق ورصد كافة الاعلانات المخالفة للقانون لإزالتها وتنفيذ القانون المنظم لوضع إعلانات الطرق والشوارع، بحضور مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وقال رئيس المركز والمدينة، إن حملات المرور على كافة الشوارع والطرق والميادين مستمرة داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا لرصد ورفع كافة الاعلانات المخالفة للقانون ، مناشدا جميع المعلنين بالعمل طبقا للقانون وعدم وضع إعلانات ودعاية مخالفة لعدم إزالتها طبقا للقانون.

من ناحية وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.

وأشار المحافظ، إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، ونستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أو القرى.

وأضاف أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن والقرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين وذلك فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق كفر الجزار- ورورة - ميت الحوفيين بتكلفة 8 مليون جنيه بالاضافة الى تفقد أعمال رصف طريق بنها بتمدة العمومى بطول كيلو و100م2 بتكلفة 2 مليون جنيه.

كما تفقد أعمال رصف طريق مصرف الملا والذي يبلغ طوله 4 كم بتكلفة 7 مليون جنيه حيث يتم الآن أعمال التدبيش  استعدادا لوضع طبقة الأسفلت ثم تفقد أعمال رصف طريق مرصفا الذي يبلغ طوله 1.4 كم  بتكلفة 2 مليون جنيه حيث تم عمل طبقة التدبيش ويتم الآن وضع طبقة الاسفلت. 

شاهد.. حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بكفر شكر
شاهد.. حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بكفر شكر
شاهد.. حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بكفر شكر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع كفر شكر..صور

حملة لرفع الإشغالات بشوارع القليوبية .. صور

محافظ القليوبية: مليار و20 مليون جنيه حصيلة مخالفات البناء

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريقي الشركات وإزالة مخالفات البناء

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع فريد ندا وإنشاء ميدان حضاري ببنها

بشرى سارة لأهالي القليوبية.. بدء توصيل خدمة الغاز الطبيعي

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

تطور خطير.. لقاح فايزر يمكنه أن ينبت لحية للنساء ويحول شخصا إلى تمساح

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي يكشف حقائق مهمة عن الفيروس.. شاهد

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

حفيد محمود ياسين يعلن إصابته وعائلته بفيروس كورونا

Advertisements

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

ظهور أعراض غير متوقعة.. مسئول أمريكي يكشف مفاجأة لدى بعض متلقي لقاح فايزر

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

بسبب فستانها.. ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج في حفل ديرجيست

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

بعد ارتفاع حرارته.. مخاوف فى الأهلي من إصابة نجم الفريق الجديد بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور