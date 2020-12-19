شاهد.. حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لرفع وإزالة جميع الإعلانات بشوارع المدينة والوحدات المحلية، وذلك بناءً على اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم .









وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الأجهزة المحلية بمجلس المدينة قامت بالمرور على الشوارع والطرق ورصد كافة الاعلانات المخالفة للقانون لإزالتها وتنفيذ القانون المنظم لوضع إعلانات الطرق والشوارع، بحضور مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.





وقال رئيس المركز والمدينة، إن حملات المرور على كافة الشوارع والطرق والميادين مستمرة داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا لرصد ورفع كافة الاعلانات المخالفة للقانون ، مناشدا جميع المعلنين بالعمل طبقا للقانون وعدم وضع إعلانات ودعاية مخالفة لعدم إزالتها طبقا للقانون.





من ناحية وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.





وأشار المحافظ، إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، ونستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أو القرى.





وأضاف أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن والقرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين وذلك فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.





واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق كفر الجزار- ورورة - ميت الحوفيين بتكلفة 8 مليون جنيه بالاضافة الى تفقد أعمال رصف طريق بنها بتمدة العمومى بطول كيلو و100م2 بتكلفة 2 مليون جنيه.





كما تفقد أعمال رصف طريق مصرف الملا والذي يبلغ طوله 4 كم بتكلفة 7 مليون جنيه حيث يتم الآن أعمال التدبيش استعدادا لوضع طبقة الأسفلت ثم تفقد أعمال رصف طريق مرصفا الذي يبلغ طوله 1.4 كم بتكلفة 2 مليون جنيه حيث تم عمل طبقة التدبيش ويتم الآن وضع طبقة الاسفلت.



