أشهر أعطال يواجهها أصحاب السيارات الحديثة

ينفق المستهلكون المال على شراء السيارات الجديدة، ولا يتوقعون أي أعطال تحدث لسياراتهم لمدة 3 سنوات على الأقل، وكشفت ذلك مؤسسة which، البريطانية المتخصصة في الأبحاث الاستهلاكية.
ووفقا لصحيفة الديلي ميل نقدم أبرز الأعطال التي تواجه السيارات الحديثة عند الشراء.
-نظام التحكم في ملوثات العادم، وتتمثل المهمة الرئيسية لنظام التحكم في ملوثات العادم بالحد من انبعاثات الغازات السامة، إلا المستهلكين أشاروا إلى ظهور مشكلة في هذا النظام عبر علامة تبرز على لوحة التحكم الخاصة بالسيارات.
-فشل ضبط نظام تحديد الموقع، فوفقا للدراسة فإن أعدادا كبيرة من السيارات الجديدة اشتكوا من حدوث خلل في عملية ضبط نظام تحديد المواقع المدمج في مركباتهم.
-يواجه الكثير من أصحاب السيارات الجديدة مشكلة في البطارية وترجع الأسباب إلى سلوكيات قيادة خاطئة من قبل السائقين، كإشعال أضواء الإنارة بطريقة غير سليمة.
- الفرامل، ويعتبر حدوث خلل في نظام الفرامل واحدا من أخطر الأعطال التي تهدد سلامة سائقي السيارات، وينصح الخبراء بإجراء فحص دوري لها ومراقبة عدد من العلامات التي تشير لتهالكها أو لوجود عطل فيها.
ووفقا لصحيفة الديلي ميل نقدم أبرز الأعطال التي تواجه السيارات الحديثة عند الشراء.
-نظام التحكم في ملوثات العادم، وتتمثل المهمة الرئيسية لنظام التحكم في ملوثات العادم بالحد من انبعاثات الغازات السامة، إلا المستهلكين أشاروا إلى ظهور مشكلة في هذا النظام عبر علامة تبرز على لوحة التحكم الخاصة بالسيارات.
-فشل ضبط نظام تحديد الموقع، فوفقا للدراسة فإن أعدادا كبيرة من السيارات الجديدة اشتكوا من حدوث خلل في عملية ضبط نظام تحديد المواقع المدمج في مركباتهم.
-يواجه الكثير من أصحاب السيارات الجديدة مشكلة في البطارية وترجع الأسباب إلى سلوكيات قيادة خاطئة من قبل السائقين، كإشعال أضواء الإنارة بطريقة غير سليمة.
- الفرامل، ويعتبر حدوث خلل في نظام الفرامل واحدا من أخطر الأعطال التي تهدد سلامة سائقي السيارات، وينصح الخبراء بإجراء فحص دوري لها ومراقبة عدد من العلامات التي تشير لتهالكها أو لوجود عطل فيها.