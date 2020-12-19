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الطفولة والأمومة: واقعة بسنت ومحمد غير مقبولة وأحيلت للنيابة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:15 م
الطفل محمد
الطفل محمد
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عبد الخالق صلاح
قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه غير مقبول قيام أي أب بخروج ابنه صاحب الـ 9 سنوات للحديث عن البنت التى يحبها، وغير مقبول أن تنتشر هذه القصة فى مجتمعنا، وهذا نوع من العنف الذى يتعرض له الأطفال، فنحن أمام واقعة طفل يستغل تجاريا من والده، حتى يجنى أرباحا، والنيابة ستحقق فى الواقعة.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، براءة الطفل تقتل بسبب هذه الوقائع، فالطفل يقول ألفاظ لا يجب أن يقولها، ونحن لسنا ضد أن يقول الطفل رأيه، وهذا أمر جيد وراقى، ولكن فى حدود وبدون استغلال، فإذا كانت الطفلة "بسنت" حقيقية، فهذا يعتبر "تشهير".

وتابع، لدينا واقعتين، الأولى لم تكن فيديوهات، ولكنه "بوست"، على فيس بوك، عن نفس الطفل وهو يغنى أغنية غير مقبولة، ثم فوجئنا بالفيديوهات المنتشرة لمحمد وبسنت، والأب يقوم بالنشر على فيس بوك، بداعى أنه لديه موهبة ورومانسى.

وطالب، سعيد باعتذار الأب، متمنيا للطفل مستقبلا جيدا وأن يستمتع بموهبته، لكن القصة أحيلت للنيابة.
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