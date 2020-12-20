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فن

أخبار الفن.. اعتذار حمو بيكا.. إصابة محمد الشرنوبي وعمرو مصطفى وديمة بياعة بـ كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
حمو بيكا وهانى شاكر
حمو بيكا وهانى شاكر
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.

تقدم حمو بيكا باعتذار مكتوب، إلى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعد ما صدر منه من تهديد لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلسها وتجاوزه بالقول في حق النقيب.

كرّم الفنان محمد صبحى ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر التى تعد رفيقة دربه وذلك فى الاحتفالية التى اقامها صبحى على مسرح سنبل تحت عنوان "50 سنه فن". 

نشر المطرب محمد الشرنوبي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن اصابته بفيروس كورونا المستجد. 

كشفت الفنانة السورية ديمة بياعة عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وهو ما تاكدت منه بعد اجرائها التحليل والمسحة الخاصة بكورونا. 

نشر الموقع الرسمى لنادى ليفربول عبر فيسبوك صورة تجمع لاعب كرة القدم محمد صلاح مع اللاعب أوكسليد تشامبرلين وهما يحتفلان بعد فوز ناديهم بـ 7 اهداف على كريستال بالاس. 

نشر الملحن خالد تاج الدين تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلن فيه عن إصابة الملحن والمطرب عمرو مصطفى بـ فيروس كورونا المستجد. 
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