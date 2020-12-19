إصابة ديمة بياعة بـ فيروس كورونا .. فيديو





وقالت ديمة بياعة فى مداخلة تليفونية مع برنامج "et بالعربى" : "غلطة الشاطر بألف وقد تعرضت الى الاصابة بفيروس كورونا واتلقى حاليا العلاج المناسب حتى لا تتفاقم الاصابة.





وكان كشف المغربي أحمد الحلو، زوج الفنانة السورية ديمة بياعة، في أول تصريح، عن حقيقة أنباء انفصالهما التي راجت مؤخرًا، وأثارت الجدل بين الجمهور.





وقال "الحلو"، في تصريحات صحفية، "ما حدث بيني وبين ديما يحدث في جميع البيوت بين أي زوجين، ولكن بُحكم أن الفنانين هم تحت الضوء تتناقل أخبارهم بسرعة بين الناس، فضلًا عن أن البعض يتفنن في وضع البهار فوق القصة لتكبر، وتنشر الشائعات من دون أن تتوقف".





وأضاف:" مثل أي زوجين، كان هناك اختلاف في وجهات النظر، ابتعدنا لفترة عن بعضنا البعض، ثم التقينا وناقشنا كل شيء بهدوء، وعادت الأمور لمجرياتها الطبيعية ولله الحمد".





وراجت أنباء في الآونة الأخيرة تشير إلى أن بياعة وزوجها قد انفصلا بسبب خيانته لها مع إحدى الفتيات دون ذكر التفاصيل، لكن الفنانة السورية خرجت قبل أيام قليلة لتفنّد كل هذه الأقاويل بعد أن شاركت الجمهور بمقطع فيديو لها من داخل أحد المطاعم برفقة زوجها أحمد الحلو على أنغام أغنية "لو حبنا غلطة".





وزادت شائعات الانفصال بين الثنائي بعد أن قامت ديما بحذف صورهما المشتركة عبر صفحتها على إنستغرام، إضافة إلى تعليق لها على صورة لها بعبارة "تفو".





كما نشر أحمد الحلو صورة عبر خاصية الستوري جاء فيها "وجدت نفسي مجددا" ليعتبرها البعض إعلان فراق بينه وبين ديمة وأنه لم يكن على طبيعته خلال فترة زواجهما التي بدأت منذ حوالي الـ 6 سنوات.





عادت ديمة بياعة وأوضحت:"لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء، بل كان تعليقي ردا على أحد الأشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصيا؛ ما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها...وبالنسبة للأغنية فهي كانت على الستوري قبل التعليق بساعات وهي ترند حاليا".





وختمت ديمة حديثها: "أما بالنسبة للبهارات يلي عم تنزل الله يوفقكم لا تاخذوا بأي شي إلا إذا كان مني أو من أحمد شخصيا..وجب التوضيح شكرا".

كشفت الفنانة السورية ديمة بياعة عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وهو ما تاكدت منه بعد اجرائها التحليل والمسحة الخاصة بكورونا.