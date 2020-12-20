ألمانيا تحذر من عواقب ظهور سلالة جديدة من كورونا

حذرت السلطات الصحية في ألمانيا من عواقب وخيمة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد مؤخرا في بريطانيا، وانتقلت إلى بعض الدول الأوروبية.





وقال عالم الأوبئة والبرلماني الألماني كارل لوترباخ، إن الطفرة الجديدة من فيروس كورنا قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى، وفقا لـ"روسيا اليوم".





وأضاف العالم الألماني أن هناك عواقب أخرى محتملة خاصة مع احتمال ظهور سلالات أكثر خطورة من هذا الفيروس.





وأشار لوترباخ إلى أن الأمر يشكل حلقة مفرغة نوعا ما، وتابع "كلما زاد عدد الإصابات، كثرت فرص حدوث طفرات وبالتالي ظهور المزيد من الطفرات.. وهو ما يؤدي إلى المزيد من العدوى".





ووصف العالم الألماني البارز الرغبة في تكوين مناعة القطيع بأنها طريقة طبيعية بـ"الهراء".





كانت بريطانيا أعلنت رصد سلالة متحورة من فيروس كورونا ظهرت مؤخرا في انجلترا، محذرة من أنها تنتشر بشكل أسرع.



