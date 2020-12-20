مانشستر يونايتد يتقدم على ليدز بثنائية مكتومناي في 3 دقائق فقط

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: فريد - ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: دانيال جيمس - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما يحتل ليدز المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على ليدز يونايتد من أجل التقدم في المراكز الأولى بجدول الترتيب، وتحسين موقفه مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.





في المقابل يدخل ليدز يونايتد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-2، قي الجولة الأخيرة.





وتتناقض مسيرة يونايتد بملعبه مع النتائج خارج ملعبه حيث فاز (3-2) على مضيفه شيفيلد يونايتد، الخميس الماضي، ليحقق انتصاره السادس على التوالي خارج أرضه في المسابقة.



