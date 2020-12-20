4000 جنيه غرامة.. برلماني يكشف عقوبات مخالفة إجراءات كورونا في احتفالات الكريسماس

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنه من المقرر تطبيق عقوبات إدارية على المخالفين لإجراءات مواجهة فيروس كورونا، خلال الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية "الكريسماس".









وأشار العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه ممنوع إقامة حفلات رأس السنة والتجمعات، ومن يخالف ذلك سوف توقع عليهم عقوبة 4000 جنيه غرامة، والتي سبق وأصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهي عقوبات إدارية وليست جنائية.









وأضاف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن هناك عقوبات خاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات الطبية، والتي تصل إلى 5000 جنيه غرامة، بموجب التعديلات الأخيرة التي أدخلها البرلمان على قانون مواجهة الأمراض المعدية.









وناشد النائب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على المواطنين، مع قدوم احتفالات رأس السنة الميلادية، والتي قد ينتج عنها ارتفاع كبير في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح خطرًا وهناك تزايد رهيب في الإصابات.









وأعلنت وزارة السياحة إلغاء حفلات رأس السنة الميلادية، وقال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، إن الهدف الأساسى من قرار الوزارة بشأن إلغاء حفلات رأس السنة بالفنادق والمطاعم هو منع تجمعات المواطنين.









وأوضح العاصي أن إقامة الحفلات يعنى تجمعات كبيرة والسيطرة عليها ستكون فى غاية الصعوبة، فى ظل بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا.









وأكد مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، ان التفتيش والمرور على الفنادق مستمر ويتم سرا، حتى لا يعرف اصحاب الفنادق وقت المرور، لافتا إلى اتخاذ إجراءات ضد المنشآت المخالفة خلال الفترة الماضية.









وأوضح مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، أن الممنوع تماما الحفلات الكبيرة التى يحييها المطربون، أما بالنسبة لسهرات العشاء والاستماع إلى الموسيقى مستمرة مع الحرص على عدم حدوث أى تجمعات.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في آخر بيان إحصائي حول فيروس كورونا، السبت، عن خروج 324 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 جديدة.









وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.









وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و 7069 حالة وفاة.