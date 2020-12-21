غير الكبدة والجرجير.. أطعمة غير متوقعة تعالج الأنيميا

تأتى الأنيميا فى مقدمة الأمراض الاكثر شيوعا فى العالم وتشتمل على انواع متعددة ابرزها انيميا الحديد ، والانيميا المنجلية، وتتيمز الأنيميا بأنها تجعل الانسان يشعر تشمل الأعراض الأخرى التي تشير إلى فقر الدم شحوب الجلد أو الدوخة وضيق النفس اثناء المجهود. بالتعب والإرهاق في كثير من الأحيان على مدار اليوم





نعرض لكم اهم الاطعمة التى تساعد فى علاج الأنيميا وفقا لما ذكره موقع " Facty Health "

الرمان

يعتبر الرمان من أكثر الفواكه الصحية فهو مليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحتك، يعتبر الرمان وسيلة ممتازة لعلاج فقر الدم لأنه غني بفيتامين سي الذي يحسن قدرة الجسم على امتصاص الحديد، وعندما يتلقى جسمك مستويات كافية من الحديد ، يكون قادرًا على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء الصحية ، وبالتالي يزيد من مستويات الهيموجلوبين، لجني فوائد الرمان ، يمكنك تناول الفاكهة بمفردها ، أو يمكنك شرب عصير الرمان.





السبانخ

السبانخ مصدر رائع للعناصر الغذائية لجسمك فلا عجب أن والديك جعلك تستهلك السبانخ عندما كنت طفلًا! هذا هو السبب في أن السبانخ هي واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لعلاج فقر الدم، يحتوي السبانخ على مستويات عالية من الحديد وكذلك فيتامين ب 12 ، وهو أمر ضروري في تعزيز تعافي الجسم من فقر الدم، السبانخ نبات متعدد الاستخدامات ، مما يجعله خيارًا مناسبًا للشوربات والسلطات والعصائر، لعلاج فقر الدم بالسبانخ ، قم بدمج حساء السبانخ مرتين يوميًا في خطة وجباتك، خيار آخر هو صنع عصير السبانخ في الصباح، امزجي ملعقة كبيرة من العسل لتقوية جهاز المناعة.





حبوب السمسم

تعد بذور السمسم خيارًا لذيذًا وصحيًا لعلاج فقر الدم وأعراضه. تشتهر بمحتواها العالي من الحديد ، وربع كوب من بذور السمسم يوفر ما يقرب من 30 في المائة من احتياجاتك اليومية من الحديد، الشيء الجيد في بذور السمسم هو أنه يمكن تخزينها لفترة طويلة ، ويمكن تناولها بسهولة كوجبة خفيفة صحية. قبل تناول بذور السمسم ، من المهم تركها تنقع لمدة ساعتين قبل تناولها، ثم اخلطي ملعقتين كبيرتين من بذور السمسم مع ملعقة كبيرة من العسل ، وتناول المعجون الناتج مرتين في اليوم (على شكل دهن أو بمفرده).





التمر

يعتبر التمر علاجًا شائعًا في جميع أنحاء العالم لعلاج فقر الدم وأمراض أخرى ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتبر من أفضل مصادر الحديد وفيتامين سي. الاستهلاك المتكرر للتمور يمكن أن يساهم في قدرة الجسم على امتصاص الحديد بكفاءة أكبر، لشراء التمور ، ابحث عن التمور المجففة في السوبر ماركت الخاص بك ؛ غالبًا ما يكون لديهم مظهر الزبيب الكبير، تناول حفنة من التمور الجافة طوال اليوم. يمكنك أيضًا نقع التمر في الحليب وشرب المزيج للحصول على دفعة قوية.





مكملات الحديد

لا يشير فقر الدم إلى حالة عامة واحدة. في الواقع، هناك العديد من أنواع فقر الدم المختلفة ، لكل منها سببها، إذا كنت تعاني من أحد أكثر أشكال فقر الدم شيوعًا فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ،فسيشمل علاجك بشكل مثالي تناول مكملات الحديد، من المهم أيضًا إجراء تغييرات على نظامك الغذائي والصحة العامة: تناول الأطعمة الغنية بالحديد هو مجرد خطوة واحدة من العديد من الخطوات الضرورية لعلاج فقر الدم، في بعض الأحيان ، يكون سبب فقر الدم هو فقدان الدم. في هذه الحالة ، تكون الجراحة ضرورية لمنع فقدان الدم من أن يصبح مهددًا للحياة.





فيتامين ب 12

نوع آخر شائع من فقر الدم يسمى فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات ويسبب انخفاض مستويات بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية في الدم هذا النوع من فقر الدم. غالبًا ما يتضمن علاج هذا النوع من فقر الدم زيادة مستويات العناصر الغذائية المذكورة عن طريق المكملات الغذائية أو الحقن. فيتامين ب 12 مفيد في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات.. إذا كان الجهاز الهضمي هو سبب المشكلة ، فقد تحتاج إلى جرعة فيتامين ب 12 والتي قد تستمر مدى الحياة.. في بداية العلاج ، يجب إعطاؤهم كل يومين على الأقل.





الأكسجين

يُطلق على أحد أكثر أشكال فقر الدم ضررًا أنيميا الخلايا المنجلية هذا عيب وراثي يتسبب في تكوين خلايا دم غير طبيعية لا تقوم بتوصيل الأكسجين بكفاءة، بالنسبة لهذا النوع من فقر الدم ، قد يشمل العلاج إعطاء الأكسجين أو الأدوية المسكنة للألم لمنع المزيد من المضاعفات، في حالات معينة ، قد يوصى بنقل الدم ، وكذلك المضادات الحيوية، يمكن أيضًا استخدام بعض الأدوية المُستخدمة في علاج السرطان.





الموز

يعتبر الموز علاجًا صحيًا ولذيذًا لفقر الدم لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد ويحفز إنتاج الهيموجلوبين، كما أنها معروفة بتركيزها العالي من الإنزيمات التي تساعد في تكوين خلايا دم صحية.





ليس ذلك فحسب ، بل يعتبر الموز أيضًا مصدرًا مثاليًا للمغنيسيوم الذي يساعد في تخليق الهيموجلوبين ولعلاج فقر الدم بالموز ، يمكنك دمج الموز في نظامك الغذائي باستخدامه في العصائر أو المهروس أو عن طريق إضافته إلى اللبن الطازج. تناول موزة واحدة على الأقل في اليوم لتحصل على الكمية المطلوبة من القيمة الغذائية.





التفاح

يعتبر التفاح أيضًا علاجًا ممتازًا لفقر الدم. إنها متوفرة بكثرة ، ويسهل العثور عليها ، والأفضل من ذلك كله ، أنها ميسورة التكلفة. تمامًا مثل الموز ، التفاح متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطباق ، بما في ذلك السلطات والحلويات والعصائر. محتوى التفاح الغني بالحديد يجعله مفيدًا في علاج فقر الدم. للحصول على أقصى استفادة من هذه الفاكهة اللذيذة ، تناول تفاحة واحدة على الأقل يوميًا مع ترك القشرة يعتبر التفاح الأخضر الخيار الأفضل ، حيث أنه غني بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى. إذا كنت تفضل صنع عصير التفاح ، فتذكر أنه يمكنك إضافة مكونات أخرى مثل العسل أو عصير الشمندر لإضافة المزيد من العناصر الغذائية.





البروبيوتيك