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مرأة

السماق.. عشبة مهملة تحارب التليف الرئوي ومشاكل الجهاز الهضمي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد صحية غير متوقعه لتناول السماق لصحتك فهو يساعد على علاج عسر الهضم وعدم انتظام حركة الأمعاء إليك أبرز الفوائد الصحية الغير متوقعه لتناول السماق يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

-يمنع مشاكل الجهاز الهضمي

(الهضم ، الأمعاءالسماق فعال في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال وآلام المعدة وانتفاخ البطن والارتجاع الحمضي والإمساك وعسر الهضم وعدم انتظام حركة الأمعاء. هذا يرجع إلى السماق كمضاد للالتهابات.

-يعالج التليف الرئوي

السماق علاج عشبي منذ القدم لعلاج التليف الرئوي. قد تساعد الخاصية المضادة للألياف الموجودة في التوابل في علاج اضطرابات الرئة هذه عن طريق منع تندب الرئتين بسبب عوامل مختلفة.

 - مفيد للكلى

يمتلك السماق نشاطًا كبدًا. تحدثت دراسة عن استخدام هذه العشبة في الطب الشعبي لعلاج التلف الكلوي الناتج عن مرض السكري كما أن الطبيعة المدرة للبول للعشب تساعد في طرد السموم والبلورات المركزة من الكلى والتي قد تؤدي إلى حصوات الكلى

يحمي الكبد

 السماق غنى بمضادًا الأكسدة ويحمي من كل سمية الإجهاد التأكسدي.

يمنع الحيض غير المنتظم

السماق مفيد للغاية في تقليل الإفرازات المهبلية وعدم انتظام الدورة الشهرية وتشنجات الدورة الشهرية. الحذر ، تجنب تناول السماق أثناء الحمل أو الإرضاع لأنها قد تسبب بعض مضاعفات الحمل أو الإجهاض

يمنع الالتهابات الميكروبية

يحتوي السماق على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا والفطريات توضح بوضوح قدرته على مكافحة الالتهابات الميكروبية. أظهرت دراسة أن المركبات الفينولية الموجودة في السماق تمنع نمو أربعة أنواع من البكتيريا مثل الإشريكية القولونية و S. aureus. هذا هو السبب في أنها تستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية للتغلب على العديد من المشاكل ذات الصلة.

. يحسن عدد خلايا الدم البيضاء

تشير دراسة إلى أن السماق له نشاط محتمل في زيادة الكريات البيض. قلة الكريات البيض هي حالة يكون فيها لدى الشخص عدد أقل من خلايا الدم البيضاء في الجسم. قد يساعد استهلاك السماق في زيادة عدد كريات الدم البيضاء وبالتالي توفير مناعة قوية.

له تأثير كيميائي

يساعد السماق في منع نمو الخلايا السرطانية وتطورها. يقترح الخبراء أنه يمكن استخدام السماق كعلاج كيميائي طبيعي وإدراجه في خطة النظام الغذائي لمرضى السرطان. الفلافونويد في السماق مسؤولة بشكل أساسي عن كبح نمو الخلايا السرطانية.

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