ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بقيمة 497 مليون جنيه.. محافظة كفر الشيخ تتلقى 109 آلاف و783 طلب تصالح

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:56 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمود زيدان
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى وجود إقبال المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 109 آلاف و783 طلب تصالح، بقيمة 497 مليونًا و793 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 74 ألفًا و348 طلب تصالح حتى الآن

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 76ألفًا و623 طلب تصالح حتى الآن

محافظ كفر الشيخ : تلقينا 90 ألفًا و481 طلب تصالح حتى الآن

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 92 ألف طلب تصالح حتى الآن

بـ470 مليون جنيه .. محافظ كفر الشيخ: تلقينا 96 ألفًا و693 طلب تصالح حتى الآن

بقيمة 486 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ: تلقينا 108 آلاف طلب تصالح حتى الآن

ترشيحاتنا

مقابل 2.5 مليون يورو.. الزمالك يرفض عرضًا فرنسيًا لـ مصطفى محمد | تفاصيل

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

خاص| كواليس تمرد سيرينو على صن داونز بسبب الأهلي

لو كنت موظفا.. اعرف رصيدك من الإجازات الاعتيادية السنوية

اختراق صفحة أحمد شوبير على فيس بوك

رئيس لجنة كورونا يطمئن المصريين على اللقاح: "عمرنا ما هنكون فيران تجارب"

Advertisements

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020