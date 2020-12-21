ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لدعم العلاقات الثنائية.. رجال أعمال الإسكندرية تستضيف السفير البولندي بمصر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:20 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
ولاء عبد الكريم

بحث المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعيه رجال الأعمال بالاسكندرية، مع سفير جمهورية  ميهاو وابيندا، وتوماس أنروش السكرتير الثاني للشئون الاقتصادية والسياسية بالسفاره، سبل دعم التعاون المشترك بين الجمعيه وسفاره بولندا بمصر.


اقرا ايضا ..هيئة تنمية الصادرات تنظم ورشة عمل حول متطلبات الدخول للأسواق الأفريقية


وقال صبري، ان اللقاء ناقش سبل دعم التعاون والمجالات المختلفة للعمل في الفترة القليلة المقبلة، فيما استعرض ادهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية أنشطة الجمعية ووحدات العمل التابعة، حيث تعد الزيارة هي  الأولي السفير البولندي للجمعية.


 شارك في اللقاء المهندس هشام أبو العلا – نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الخارجية والتعاون المشترك، وهيثم القيار  الأمين العام المساعد، والمهندس شريف الديواني مستشار الجمعية، وأدهم قريطم  المدير التنفيذي للجمعية، و مروة أبو هيف رئيس قسم العلاقات الخارجية، وسمر إبراهيم  منسق قسم العلاقات الخارجية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور

لتعميق ونقل تكنولوجيا التصنيع.. وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون الثنائي مع سفير بولندا بالقاهرة

سفير فلسطين بالقاهرة: عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة

مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يبحث مع مسئولين جيبوتيين سبل تعزيز العلاقات

سفير مصر في وارسو يبحث مع نائب وزير الخارجية البولندي إقامة منطقة صناعية بولندية بقناة السويس

ترشيحاتنا

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

شاهد.. ابنة المنتصر بالله تخطف الأنظار في المهرجان القومي للمسرح

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

شوبير: مصطفى محمد يساوي 10 ملايين يورو

تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة

وزير الصحة الألماني يكشف حقيقة فعالية لقاح كورونا على السلالة الجديدة

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك

بالجلابية الفلاحي.. طالبات جامعة بني سويف يستقبلن وزير التعليم العالي