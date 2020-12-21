لدعم العلاقات الثنائية.. رجال أعمال الإسكندرية تستضيف السفير البولندي بمصر

بحث المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعيه رجال الأعمال بالاسكندرية، مع سفير جمهورية ميهاو وابيندا، وتوماس أنروش السكرتير الثاني للشئون الاقتصادية والسياسية بالسفاره، سبل دعم التعاون المشترك بين الجمعيه وسفاره بولندا بمصر.





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وقال صبري، ان اللقاء ناقش سبل دعم التعاون والمجالات المختلفة للعمل في الفترة القليلة المقبلة، فيما استعرض ادهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية أنشطة الجمعية ووحدات العمل التابعة، حيث تعد الزيارة هي الأولي السفير البولندي للجمعية.





شارك في اللقاء المهندس هشام أبو العلا – نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الخارجية والتعاون المشترك، وهيثم القيار الأمين العام المساعد، والمهندس شريف الديواني مستشار الجمعية، وأدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية، و مروة أبو هيف رئيس قسم العلاقات الخارجية، وسمر إبراهيم منسق قسم العلاقات الخارجية.