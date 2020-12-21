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أخبار العالم

قصر الإليزيه: ماكرون لا يزال يعاني من أعراض كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفاد قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، في بيان عاجل أصده اليوم، بأن أعراض فيروس كورونا لا تزال تظهر على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية: "أعراض كورونا لا زالت تظهر على ماكرون لكن حالته مستقرة ".

يذكر أن كبير الأطباء في قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون أكد، السبت، أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان الجمعة، وأنه يعاني من أعراض الإصابة، وهي السعال والتعب وآلام العضلات.

وأشار كبير الأطباء إلى أن هذه الأعراض لا تمنع رئيس الدولة من أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.

يذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون، كان ظهر قبل أيام من خلال مقطع مصور توجه فيه للفرنسيين ولكل من اتصل مطمئنا أو بعث ببرقية، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويعاني من عوارض التعب والحرارة كأي شخص مصاب بفيروس كورونا.

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