روسيا تعلق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع

أعلنت السلطات الروسية تعليق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع؛ بسبب تدهور الوضع الوبائي في المملكة المتحدة.





وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



