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أخبار العالم

روسيا تعلق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات الروسية تعليق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع؛ بسبب تدهور الوضع الوبائي في المملكة المتحدة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أعلن أمس الأول /السبت/ عن فرض جديد لقيود المستوى الرابع لمكافحة "كوفيد-19" في لندن وأجزاء أخرى من إنجلترا في إطار مواجهة التصاعد المقلق في عدد الإصابات المرتبطة بسلالة جديدة أكثر انتشارا، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70%".
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