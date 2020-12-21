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حوادث

استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في دمياط

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:20 م
عقب تبادل إطلاق النيران
عقب تبادل إطلاق النيران
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مصطفى الرماح
استشهد رجل شرطة ولقى ثلاثة من العناصر الإجرامية مصرعهم. فى تبادل اطلاق النار مع الشرطة بدمياط .


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللوا علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (سبق إتهام 3 منهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "سلاح- مخدرات - سرقة - ضرب - عاهة مستديمة") بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من حجرتين مهجورتين بالأراضى الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر سعد ، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعار المتهمين بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف .

أسفر ذلك إستشهاد أحد أفراد الشرطة "من قوة وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد" ، ومصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية وأمكن ضبط الرابع ، وبتفتيش الحجرتين عُثر بداخلهما على ( 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- مسدس- عدد 220 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – 1 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى ) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المُتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر .

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