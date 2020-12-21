تراجع سعر الذهب 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

تراجعت اسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين، بمتوسط 5 جنيهات على الأقل في محلات الصاغة، مقارنة بما كانت عليه قيمة المعدن الأصفر بسوق المشغولات الذهبية أمس.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
من جانبه، قال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن جائحة كورونا أثرت على جميع الأحوال الاقتصادية في مصر والأسواق العالمية؛ إذ ساعدت سلبا في ارتفاع أسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر وأعيرته المختلفة مرتبطة ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.
وأكد "واصف" أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات، موضحا أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.
وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.
وسجل سعر عيار 21 الأشهر على مستوى أعيرة الذهب نحو 817 جنيها في الجرام الواحد بعد أن كان 822 جنيهًا أمس بفارق 5 جنيهات.
وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة نحو 934 جنيها مقابل 939 جنيهًا، أمس، بفارق 5 جنيهات.
بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط سعرا بالنسبة لأعيرة الذهب نحو 700 جنيه مقابل 706 جنيهات أمس بفرق 6 جنيهات.
وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 545 جنيها مقابل 550 جنيها أمس بفرق 5 جنيهات.
ووصل سعر كيلو الذهب نحو 933.714 ألف جنيه وأوقية الذهب نحو 29.039 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 6536 جنيها.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
من جانبه، قال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن جائحة كورونا أثرت على جميع الأحوال الاقتصادية في مصر والأسواق العالمية؛ إذ ساعدت سلبا في ارتفاع أسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر وأعيرته المختلفة مرتبطة ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.
وأكد "واصف" أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات، موضحا أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.
وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.