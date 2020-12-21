تراجع سعر الذهب 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم







وسجل سعر عيار 21 الأشهر على مستوى أعيرة الذهب نحو 817 جنيها في الجرام الواحد بعد أن كان 822 جنيهًا أمس بفارق 5 جنيهات.





وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة نحو 934 جنيها مقابل 939 جنيهًا، أمس، بفارق 5 جنيهات.





بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط سعرا بالنسبة لأعيرة الذهب نحو 700 جنيه مقابل 706 جنيهات أمس بفرق 6 جنيهات.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 545 جنيها مقابل 550 جنيها أمس بفرق 5 جنيهات.



