11 معلومة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في بريطانيا

انتشر مؤخرا نوع جديد من فيروس كورونا عبر لندن والجنوب الشرقي للمملكة المتحدة بشكل أسرع من السلالة الأصلية.





حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة، السير باتريك فالانس ، من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أصبحت المهيمنة بعد الارتفاع السريع في الحالات في الأيام الأخيرة.





قدم موقع lbc news" " أهم المعلومات عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر خلال الفترة القادمة.





- السلالة الجديدة عبارة عن طفرة في فيروس SARS-CoV-2 الذي كان في قلب تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة.





- تم تسميتها VUI-202012/01 ، وهي أول متغير يتم التحقيق فيه بواسطة Public Health England (PHE) في ديسمبر.





- يوجد حاليًا حوالي 4000 طفرة في جين البروتين الشائك.





- على الرغم من أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع ، وبالتالي يصعب السيطرة عليه ، لا يوجد حاليًا ما يشير إلى أنه أكثر فتكًا أو يسبب أعراضًا أكثر حدة.





- كانت هناك أيضًا طفرات مختلفة لـ Covid-19 دخلت المجتمعات دون أي عواقب حقيقية.





- التحليل المبكر أظهر أن السلالة الجديدة يمكن أن تزداد فى العدد بمقدار 0.4 أو أكثر ، وقد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المائة من النوع القديم.





- السلالات الجديدة ليست بالضرورة شيئًا سيئًا ، وقد تكون أقل ضراوة ، ولكن إذا انتشرت بشكل أسرع وبنفس الشدة ، فإن المزيد من الناس سيصابون بالمرض في فترة زمنية أقصر.





- لا يوجد دليل حالي يشير إلى أن السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات.





- أحدث نصيحة إكلينيكية هي أنه من المستبعد جدًا أن تفشل هذه الطفرة في الاستجابة للقاح لأنه ينتج أجسامًا مضادة ضد العديد من المناطق في بروتين سبايك.





- أعراض الشكل الجديد من كورونا هي نفس القديمة فلا يوجد ما يشير إلى أن الطفرة الجديدة تسبب أعراضًا مختلفة للسلالة الأصلية، وإن اختباره لا يزال كما هو وأن النتيجة السريرية غير مختلفة.





- أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن السلالة الجديدة تنتج نفس الأعراض ، مما يعني أن الناس سيظلون يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال مستمر أو فقدان حاسة التذوق والشم أو أي مزيج من كل ما سبق.



