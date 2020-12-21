أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها

إنها عضو مهم في ضمان التشغيل الصحي للجسم، ومع ذلك يعاني الكثير من الأشخاص من تلف الكلى الناجم عن مرض السكري غير المنضبط أو ارتفاع ضغط الدم، كما يعد إدمان الكحول وفيروس التهاب الكبد الوبائي C وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية من عوامل الخطر الرئيسية لتلف الكلى. تعمل الكلى على توازن السوائل في الجسم،





ووفقا لموقع " timesofindia"، يجب على الأشخاص الذين يعانون من تلف الكلى اتباع قيود غذائية معينة. قد تختلف هذه بناءً على مرحلة المرض الذي تعيش فيه ؛ ومع ذلك هناك قيود قليلة شائعة. timesofindia"،





النظام الغذائي الكلوي يحد من تناول الصوديوم والبوتاسيوم إلى 2000 مجم في اليوم.





وفيما يلي أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا للكلى.





1- الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني للبوتاسيوم، يمكن أن يحتوي الكوب الواحد على 727 مجم من البوتاسيوم، لذلك يُنصح بتجنب الأفوكادو بجميع أشكاله إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا كلويًا، من المهم للأشخاص الذين يعانون من سوء صحة الكلى أن يحدوا من تناولهم للبوتاسيوم.



2- المعلبات

تحتوي معظم الأطعمة المعلبة على كميات عالية من الصوديوم حيث يضاف إليها طن من الملح للحفظ، من الأفضل اختيار الأنواع التي لا تحتوي على أي ملح مضاف أو قليلة الصوديوم، يمكن أيضًا أن يؤدي تصريف المحتويات وغسلها إلى تقليل كمية الصوديوم المتناولة.

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3- الخبز الأسمر من المهم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى مراقبة نوع الخبز الذي يتناولونه، قد يحتوي خبز القمح الكامل على نسبة عالية من الألياف، فهو يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور والبوتاسيوم، يمكن أن تحتوي الحصة التي تزن 30 جرامًا على ما يصل إلى 57 مجم من الفوسفور و 69 مجم من البوتاسيوم.







