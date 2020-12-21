‎اقتصاد الإمارات| "أبوظبي للأوراق المالية" يدرج أسهم بالمز الرياضية في منصة السوق الثاني

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة بالمز الرياضية شركة مساهمة خاصة – ش.م.خ. – في منصة "السوق الثاني" تحت الرمز PALMS وقد بدأ التداول على أسهم الشركة اعتبارًا من اليوم وذلك خلال فعالية إدراج افتراضية.





وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 150 مليون درهم إماراتي، كما يبلغ عدد الأسهم 150 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم. ويمثل هذا الإدراج الخامس في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2020.





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وتعد شركة بالمز الرياضية إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة و مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتخصص بالترويج للأنشطة الرياضية لمواطني دولة الإمارات وتعد المزود الرائد لبرامج التدريب الرياضي في الدولة ، مع التركيز بشكل خاص على الجوجيتسو وفنون القتال المختلطة والرياضات القتالية.





وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة 344.5 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020، كما يعمل لديها أكثر من 700 موظف.





و قال سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية - بهذه المناسبة - :" نحن سعداء باختيار الشركة العالمية القابضة، إحدى كبرى الشركات في المنطقة، إدراج شركة بالمز الرياضية في السوق الثاني والذي يعتبر تأكيدً جديدا على استقرار السوق وموثوقيته ضمن كبريات شركات المنطقة ويؤكد مكانته كوجهة مفضلة للإدراج ويعكس مستويات التنافسية العالمية التي يوفرها للشركات المدرجة، وذلك من خلال امتلاكه بنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة ويمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية ضمن بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة.".





من جانبه، قال فؤاد فهمي درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية :"تأسست شركتنا لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو إلهام وتعزيز أسلوب حياة صحي من خلال فرص ترفيهية متنوعة وعالية الجودة. هذا الإعلان عن الإدراج هو تعزيز لجميع الجهود التي تم استثمارها للوصول إلى النجاح الذي حققناه حتى الآن. منذ إنشاء الشركة في عام 2010، شهدنا نموًا سريعًا لتصبح بالمز الرياضية أكبر شركة جوجيتسو في العالم.





وتتماشى هذه الخطوة مع تطلعاتنا للنمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة مع المساهمة في تقدم الإمارة.".





مع إدراج شركة بالمز الرياضية يرتفع عدد الشركات المدرجة في منصة السوق الثاني إلى 7 شركات ويرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 88 ورقة مالية.





و يعد السوق الثاني جزءا من البنية التحتية القائمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أسهم الشركات الخاصة حيث يستطيع المستثمرون شراء وبيع الأوراق المالية للشركات الخاصة بناءً على أساسيات مثل العرض والطلب والبيانات المالية وغيرها من البيانات الأخرى.





وتجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أول سوق في المنطقة يطلق منصة متخصصة لإدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة.



