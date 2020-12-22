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رياضة

بعد استمرار إيجابية كورونا.. قرار جديد من الأهلي بشأن موسيماني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
بيتسو موسيمانى
بيتسو موسيمانى
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عمرو الحلواني
قرر الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلى، خضوع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، إلى مسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة بعد استمرار إيجابية إصابته بكورونا.


وأظهرت المسحة الطبية التى خضع لها موسيمانى أمس استمرار إصابته بكورونا، والتى كان تعرض لها قبل مواجهة الأهلى وغزل المحلة فى الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز .


وقال محمد شوقى إن حالة موسيمانى، المدير الفنى لـ الأهلى جيدة، ولا يعانى من أى أعراض قوية، مؤكدا خضوعه إلى مسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.


ويغيب موسيمانى عن مواجهة الأهلى وسونديب، بطل النيجر، المقرر إقامتها غدا، الأربعاء، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وكان المدير الفنى غاب أيضا عن مواجهة الأحمر أمام غزل المحلة فى الدوري.


على الجانب الآخر، يواجه مسئولو اتحاد كرة القدم صعوبة بالغة بشأن استقدام طاقم حكام أوروبي كبير لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الاثنين المقبل بملعب برج العرب في إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.


تأتي صعوبة استقدام طاقم أوروبي بسبب اتجاه عدد من الدول الأوروبية الكبرى إلى الإغلاق التام بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا بشكل كبير خلال الوقت الراهن.


وبدأ اتحاد الكرة يفكر في إمكانية إسناد مباراة القمة إلى حكم عربي أو أفريقي خلال الفترة المقبلة حال فشل استقدام طاقم أوروبي لظروف كورونا حول العالم في الوقت الحالي.


وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا في الوقت الحالى، ولكن لم يصدر أي شيء رسمي من قبل اتحاد الكرة بخصوص هذا الأمر.

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