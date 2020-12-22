ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
Advertisements
يسري غازى - عمرو الحلواني
يتمسك اتحاد كرة القدم بإقامة مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز فى موعدها المحدد.

وحسم اتحاد الكرة الجدل المثار حول إمكانية تأجيل مباراة الأهلى والزمالك بتأكيد إقامتها فى موعدها المحدد 28 ديسمبر الجارى رافضا التأجيل رغم الظروف الصعبة وانتشار فيروس كورونا.

ويواجه مسئولو اتحاد كرة القدم صعوبة بالغة بشأن استقدام طاقم حكام أوروبي كبير لإدارة مباراة الأهلي والزمالك بسبب اتجاه عدد من الدول الأوروبية الكبرى إلى الإغلاق التام بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا بشكل كبير خلال الوقت الراهن.

وبدأ اتحاد الكرة يفكر في إمكانية إسناد مباراة القمة إلى حكم عربي أو إفريقي خلال الفترة المقبلة حال فشل استقدام طاقم أوروبي لظروف الكورونا حول العالم في الوقت الحالي.

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا في الوقت الحالى ولكن لم يصدر أي شيء رسمي من قبل اتحاد الكرة بخصوص هذا الأمر .

وعلى الجانب الأخر ، تتمسك اللجنة الأولمبية المصرية بعد قانونية إقامة انتخابات اتحاد كرة القدم خلال شهر فبراير المقبل وذلك وفقا للوائح القانون المصري الصادر في 2017 الماضي.

ويرى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه في حال إقامة انتخابات اتحاد الكرة في شهر فبراير المقبل فإن أي طعن عليها سيبطلها وذلك وفقا لقانون الرياضة.

وأكد حطب أنه من المستحيل إقامة انتخابات الجبلاية في فبراير المقبل ، مؤكدا إنه بمرور شهر أكتوبر الماضي لا يجوز إجراؤها سوى بعد الانتهاء من خوض دوري الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى منتصف العام المقبل بـ اليابان .

وكانت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة  برئاسة أحمد مجاهد والمعينة من قبل الاتحاد الدولي " فيفا " قد اتفقت على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل بمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسي بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اللجنة الأولمبية عن انتخابات اتحاد الكرة: لا يجوز عقدها إلا في حالة واحدة

مجدى عبدالغني يهاجم الأوليمبية: انتخابات الجبلاية لمدة عام يصلح في اتحاد الملاكمة

النار تحت الرماد | صدام عنيف بين الفيفا والأولمبية بسبب انتخابات الجبلاية.. وحطب: إقامتها خرق للقانون

اتحاد الكرة يستعين بحكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

هل يتم تأجيلها.. أزمة جديدة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بعد استمرار إيجابية كورونا.. قرار جديد من الأهلي بشأن موسيماني

ترشيحاتنا

كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. مستشار رئيس الوزراء البريطاني يرجح تشديد تدابير الإغلاق ببلاده

اعزل نفسك فورا.. أخطر 30 عرضا لـ كورونا في الموجة الثانية

بعد استغناء القناة عنه.. جماهير الزمالك تدعم الإعلامي أحمد جمال

في ذكرى رحيل سناء جميل .. زوجها كاد أن يشهر إسلامه بسببها

نشرة الرياضة.. كواليس تجديد تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي .. تطورات الحالة الصحية لموسيماني.. والغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي

Advertisements

هل يتم تأجيلها.. أزمة جديدة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بعد استمرار إيجابية كورونا.. قرار جديد من الأهلي بشأن موسيماني

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

بعد فوز ريال مدريد.. الجماهير تطالب مجلس الأهلي بعدم حضور حفل جلوب سوكر لتسلم جائزة نادي القرن

وفاة محمد فايز مدرب المحلة السابق متأثرا بفيروس كورونا

بعد استغناء القناة عنه.. جماهير الزمالك تدعم الإعلامي أحمد جمال

مؤسسة فاسدة.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الفيفا بسبب إقالة لجنة الجنايني

الجهاز الفني للأهلي يستقر على تشكيل مواجهة سونيديب بـ دوري أبطال أفريقيا

أحمد عيد عبد الملك يعلق على برنامج عفيفي الجديد على قناة الزمالك

نشرة الرياضة.. كواليس تجديد تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي .. تطورات الحالة الصحية لموسيماني.. والغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي

بيراميدز في ضيافة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية.. الموعد والتشكيل المتوقع للمباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس

دراسة تكشف السبب وراء إصابة مرضى التصلب بالنوبات المتعددة