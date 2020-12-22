اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

ويواجه مسئولو اتحاد كرة القدم صعوبة بالغة بشأن استقدام طاقم حكام أوروبي كبير لإدارة مباراة الأهلي والزمالك بسبب اتجاه عدد من الدول الأوروبية الكبرى إلى الإغلاق التام بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا بشكل كبير خلال الوقت الراهن.





وبدأ اتحاد الكرة يفكر في إمكانية إسناد مباراة القمة إلى حكم عربي أو إفريقي خلال الفترة المقبلة حال فشل استقدام طاقم أوروبي لظروف الكورونا حول العالم في الوقت الحالي.





وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا في الوقت الحالى ولكن لم يصدر أي شيء رسمي من قبل اتحاد الكرة بخصوص هذا الأمر .





وعلى الجانب الأخر ، تتمسك اللجنة الأولمبية المصرية بعد قانونية إقامة انتخابات اتحاد كرة القدم خلال شهر فبراير المقبل وذلك وفقا للوائح القانون المصري الصادر في 2017 الماضي.





ويرى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه في حال إقامة انتخابات اتحاد الكرة في شهر فبراير المقبل فإن أي طعن عليها سيبطلها وذلك وفقا لقانون الرياضة.





وأكد حطب أنه من المستحيل إقامة انتخابات الجبلاية في فبراير المقبل ، مؤكدا إنه بمرور شهر أكتوبر الماضي لا يجوز إجراؤها سوى بعد الانتهاء من خوض دوري الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى منتصف العام المقبل بـ اليابان .





وكانت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد والمعينة من قبل الاتحاد الدولي " فيفا " قد اتفقت على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل بمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسي بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.





يتمسك اتحاد كرة القدم بإقامة مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز فى موعدها المحدد.وحسم اتحاد الكرة الجدل المثار حول إمكانية تأجيل مباراة الأهلى والزمالك بتأكيد إقامتها فى موعدها المحدد 28 ديسمبر الجارى رافضا التأجيل رغم الظروف الصعبة وانتشار فيروس كورونا.