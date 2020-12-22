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رياضة

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
شوبير
شوبير
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محمد السعيد
حذر الإعلامي أحمد شوبير جماهير نادي الزمالك، من شخص يخطط لتدمير القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "من المسؤول عن القلق الموجود في تجديد لاعبي الزمالك، بن شرقي لديه موسمين في عقده واللاعب مستمر، من المسؤول أيضا عن أنباء رحيل مصطفى محمد رغم أن إدارة الزمالك تسعى لتحسين عقد اللاعب، وأيضا  نفس الأمر بالنسية لـ فرجاني ساسي".


وأضاف شوبير: "من الذي يريد خلق هذه الأمور، بعض الأندية تنافس الزمالك لكن لا أحد يكره النادي".

وتابع شوبير: "هناك شخص يريد ربط النادي باسمه فقط وهذا لن يحدث، من خلال نشر شائعات عن رحيل نجوم الفريق، من أجل تدمير أساس نادي الزمالك، هو أنت فيها لأخفيها، وأؤكد أن الزمالك لن يسقط".

وقال:"لازم الزملكاوية يفوقوا،لأن فيه قضايا هتتفتح ومخالفات هتثبت، أن بس بحذر وبنبه، الزمالك بدأ الموسم بشكل جيد، لكن فيه ناس هتموت والنادي يقع".

في سياق آخر حرص مصدر مطلع داخل نادي الزمالك على الكشف عن كواليس تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب النادي، مع القلعة البيضاء لموسم إضافي. 

وقال المصدر، إنه تم عقد جلسة خاصة بين مهند عون وكيل اللاعب، وأيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالنادي؛  من أجل حسم ملف تجديد عقد اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن مهند عون طلب زيادة عقد اللاعب بنسبة 20% بدلًا من 15% على أن يحصل على مليون يورو مقدمًا بعد توقيع العقود الجديدة.

وأكد المصدر، أن الزمالك لا يمكنه دفع المقدم للاعب مع عدم صرف مقدم عقود لاعبي الزمالك المتمثلة في 25% عن الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه تم الاستقرار على توفير قيمة نسبة العقود مع قيمة مقدم عقد اللاعب، وصرفها في نفس الوقت حتى لا تحدث أزمة داخل الفريق.

وكشف المصدر عن وجود مفاجأة وهي أن هناك أحد رجال الأعمال الزملكاوية سيتحمل جزءًا من مقدم عقد ساسي مع النادي؛ على أن يتحمل الزمالك الجزء الآخر.

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