في 2020.. وزارة الثقافة تنظم 325 عرضًا مسرحيًا.. وترعى 14 مهرجانا فنيا وأدبيا

رغم جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم في العام الحالي، وتسببت في إلغاء وتوقف العديد من المهرجانات والفعاليات الدولية، لم تغفل وزارة الثقافة رعايتها للمهرجانات والملتقيات الفكرية والفنية حيث نظم وقدمت الرعاية لأكثر من 14 مهرجانا وملتقيا فنيا وأدبيا إيمانا منها بأهميتها في إحداث الحراك الفكري والإبداعي الذي يخدم القوة الناعمة المصرية كان منها مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا الذي يعد الأول من نوعه في جنوب مصر وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الممثلة في هيئة تنشيط السياحة وجامعة جنوب الوادى، وضم 10 حفلات علي مدار 6 ايام.





وكذلك المهرجان القومي للمسرح الدورة 13، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 42 ، مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الدورة 29 ، مهرجــان ســمـاع الـدولى لـلإنشاد والموسيقى الروحية الدورة 13 ، ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي الدورة الـ 5، سمبوزيوم اسوان الدولى للنحت الدورة 25، مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي الدورة 36، مهرجان الاقصر للسينما الافريقية الدورة الدورة الـ 9، مهرجان المسرح التجريبي الدورة 27 وتم تنظيمه اون لاين نظرا لانتشار جاحة كورونا، ملتقي الاقصر للتصوير، مهرجان أسون الدولي لأفلام المرأة الدورة الـ 4، مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير الدورة الـ 6، مهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب الدورة 5.





ورغم غلق قاعات المعارض والمسارح استطاعت قطاعات الوزارة خلال العام الحالي، تقديم (325) عرضا مسرحيا علي مستوي الجمهورية لجميع الفئات قدموا 1753 ليلة عرض، حيث أنتج البيت الفني للمسرح وأعاد تقديم 56 عرضا مسرحيا بواقع 705 ليلة عرض ، وانتج البيت الفني للفنون الشعبية 7 عروض مسرحية بواقع 247 ليلة عرض فيما أنتجت الهيئة العامة لقصور الثقافة 258 عرضا مسرحيا لفرق النوادي والتجارب النوعية ولقاء المخرجين وورشة ابدأ حلمك في المحافظات بواقع 774 ليلة عرض، أما المركز القومي لثقافة الطفل فقد أنتج 4 عروض موجة للأطفال بواقع 27 ليلة عرض.

ونجحت مصر في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو وذلك عبر جهود وزارتى الثقافة ووزارة الخارجية وهو الملف الخامس الذى تم تسجيله بعد ( السيرة الهلالية والتحطيب والاراجوز والممارسات المرتبطة بالنخله).





كما شاركت ونظمت الوزارة من خلال قطاعاتها في عدد من الفعاليات الفكرية والفنية الدولية حيث شارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في معارض نيودلهي, الدار البيضاء, مسقط الشارقة الدولي للكتاب.





كما نظمت أكاديمية الفنون المؤتمر العلمي الثاني بعنوان المرأة الإفريقية أيقونة القارة السمراء "اون لاين" كما شارك البيت الفني للمسرح بعرض انا كارمن في المهرجان الدولي النسائي للمونودراما بالجزائر وحصل على جائزة افضل عرض به وشارك عرض حريم النار في فعاليات المهرجان الدولي للمسرح التجريبي في دورت الت 27.





كما نظم المجلس الاعلى للثقافة عدد من الندوات واللقاءات الفكرية أون لاين شارك فيها ادباء ومفكرين من دول عربية وأجنبية مثل " العراق، تونس، المغرب، ليبيا، عمان، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، الجزائر، الكويت، فلسطين، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، سودان" واستضافت مسارح دار الاوبرا المصرية عدد من الفرقة الاجنبية الزائرة هي فرقة كايرو ستيبس (مصر / ألمانيا)، نيران جورجيا ( باليه جورجيا الملكي ) ، باليه ميلانو (ايطاليا) ، اوركسترا هيلونغجيانغ السيمفوني (الصين) ، اليوم العالمي للهند ، احتفال بذكري العشرين لإقامة بين علاقات مصر وكوريا ، فرقة موسيقية ( شيلي) ، رباعي تينور ( جمهورية التشيك) .



