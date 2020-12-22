للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن

هناك العديد من المشكلات الصحية التي يواجهها الرجال والتي يسارعون إلى تجاهلها أو قمعها، والتي يمكن أن يكون لها عواقب صحية وخيمة.





وكشفت دراسة جديدة، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة الوزن إلى آثار سلبية، على الصعيدين العقلي والبدني.



