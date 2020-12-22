للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن

هناك العديد من المشكلات الصحية التي يواجهها الرجال والتي يسارعون إلى تجاهلها أو قمعها، والتي يمكن أن يكون لها عواقب صحية وخيمة.
وكشفت دراسة جديدة، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة الوزن إلى آثار سلبية، على الصعيدين العقلي والبدني.
وأوضحت الدراسة، أن DHEA، التي تعني ديهيدرو إيبي أندروستيرون، هو مكمل يظهر أنه يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون الحر ويعزز فقدان الوزن.
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وأشارت عبر موقع "express"، أن "ديهيدرو إيبي آندروستيرون"، هو هرمون ينتجه جسمك بشكل طبيعي - وهو هرمون تفرزه الغدة الكظرية في الجسم.
كما إنه متوفر كمكمل وهو مكون شائع في معززات التستوستيرون.
ذكرت إحدى الدراسات في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي أن مكملات DHEA يمكن أن تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون الحر لدى الرجال في منتصف العمر.
تشير الغالبية العظمى من الدراسات إلى أن مكملات هرمون ديهيدرو إيبي آندروستيرون ليست فعالة في تقليل كتلة الدهون.
وتشير بعض الأدلة إلى أن مكملات هرمون ديهيدرو إيبي آندروستيرون يمكن أن تؤدي إلى انخفاض طفيف في كتلة الدهون لدى كبار السن من الرجال أو البالغين الذين لا تعمل الغدد الكظرية بشكل صحيح.
وجدت إحدى الدراسات أن هرمون ديهيدرو إيبي آندروستيرون قد قلل من كتلة الدهون بنحو 4 % على مدار أربعة أشهر، على الرغم من أن هذا كان في المرضى الذين يعانون من مشاكل الغدة الكظرية.