أضرار زواج الأقارب على الأطفال.. وأمراض وراثية تمنع الزواج

اضرار زواج الاقارب على الأطفال يلعب دورًا مهمًا في تحديد بعض جوانب صحتهم التي تؤثر بشكل سلبي على التكاثر وصحة الأطفال حديثي الولادة، ولكنها لم تظهر أي آثار ضارة على الخصوبة ووفيات الأبناء، ولكن يجب مراعاة المستوى العالي اضرار زواج الاقارب على الاطفال وتجنبه قدر المستطاع لما يتسبب به من أمراض خلقية للأطفال.
نصائح لزواج الأقارب
يعتبر زواج الأقارب ظاهرة منتشرة بشكل كبير جدا فى مصر؛ حيث أنها تسبب العديد من الأمراض والمخاطر للأبناء، لا يجب على من هم مقبلين عليه اتباع نصائح لزواج الأقارب لتجنب الامراض التي يمكن ان تصيب الاطفال.
وأفاد العديد من الأبحاث ان أهم نصائح لزواج الاقارب هو بمنعه قدر المستطاع؛ حيث ان نسبة الأمراض في الأطفال الناتجة من زواج الأقارب، ضعف التي تنتج عن الزواج العادي، وذلك نتيجة وجود صفات غير حميدة لدى الزوج أو الزوجة.
وتعتبر تلك الصفات الغير حميدة تتراكم السبب الرئيسي في ظهور الأمراض الوراثية عند الأطفال؛ حيث أن غالبية الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب ليس لها علاج، لا فإن منع زواج الأقارب أو عمل التحاليل قبل الزواج لمعرفة فرصة اصابة الأطفال بهذه الأمراض من أهم نصائح لزواج الأقارب.
وحذرت العديد من الأبحاث والدراسات من الاستمرار في الزواج بين الأقارب؛ حيث أم نسبة زواج الأقارب في بعض الدول مرتفعة للغاية، حيث بلغت نسبة زواج الأقارب في أوروبا 1%، وفي الكويت 55%، وفي السودان 60%، وفي مصر النسبة بدأت تقل وتقدر حاليًا بـ 30%.
وجد أن زواج الأقارب مرتبط بالولادة المبكرة في الولادة الأولى، ويسبب زواج الأقارب في انخفاض مستوى التواصل بين الزوج والزوجة حول استخدام وسائل تنظيم الأسرة وانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل.
على الرغم من أن التحليل ثنائي المتغير أظهر ارتفاع الخصوبة ووفيات الأطفال بين النساء المتزوجات من الأقارب، بعد التحكم في العوامل الاجتماعية والديموغرافية ذات الصلة في التحليل متعدد المتغيرات ، لم تظهر الخصوبة ووفيات الأطفال وإجهاض الجنين أي ارتباط كبير مع زواج القرابة.
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أضرار زواج أولاد الخالة
ويتسبب زواج الأقارب العديد من المشاكل الصحية والأمراض الخلقية للأطفال؛ ومن اضرار زواج أولاد الخالة من الأشياء التي تنتشر في المجتمع المصري، وتمثل خطورة كبيرة على الجنين والأم و تعرضهم لأمراض خطيرة.
وأشارت العديد من الأبحاث والدراسات، أن ابرز اضرار زواج أولاد الخالة ينتج عنه إصابة الأمهات والأطفال بـ أمراض وراثية، كما أنه يؤدي إلى العقم والإجهاض المتكرر وتشوهات الأجنة، وضعف المولود وزيادة معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال .
ونصح العديد من الأطباء، انه يجب اتخاذ الحذر خصوصا بين الشباب والبعد وتجنب أضرار زواج أولاد الخالة و زواج الأقارب أو عدم الزواج إلا بعد التأكد من خلو الطرفين من أي أمراض وراثية، حتى يطمئن الأبوين من عدم إصابة الأطفال بمشكلات مرضية فيما بعد .
ونسبة اضرار زواج أولاد الخالة فإنها تتعدى الـ 25 %، وذلك لأنها من أهم أسباب ارتفاع نسبة تشوهات الأجنة بمعدلات مرتفعة، لذا يجب الإهتمام بفحص راغبي الزواج بالمستشفيات حرصا على سلامة الزوجين وأبنائهم فى المستقبل من أي مكروه أو أمراض وراثية كالسكر والقلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها .
زواج الأقارب من الدرجة الأولى
رغم تحذير العلماء من زواج الأقارب من الدرجة الأولى كونه يفتح الباب لبعض الأمراض الوراثية إلا أن البعض يتمسك بهذا الزواج بدعوى أنه عزوة ويحافظ على أملاك الأسرة والروابط العائلية، ويضمن اختيار زوجة معروفة الأصل والأخلاق، فيما يرى البعض أن بين الزوجين تتفرق العائلة وتظهر الخلافات بينهما كما تفتح الطريق لـ زواج المصالح الذى يفسد هذه العلاقة.
وتقول الدكتورة أميرة حبراير، استشارى العلاقات الأسرية، إنه حين نتحدث عن زواج الأقارب من الدرجة الأولى يجب أن لا نخوف الناس منه؛ لأنه كشأن أى أمر من أمور الحياة له إيجابياته وسلبياته.
وأوضحت، ان زواج الأقارب من الدرجة الاولى له العديد من الإيجابيات منها أن الزوجة تكون أكثر حرصًا على زوجها وعلى أسرته، كما أنه يزيد الروابط بين أبناء العائلة الواحدة.
وأشارت حبراير، إلى أنها تعتقد أن وجود صلة قرابة والصلة الزوجية تجعل الروابط وثيقة للغاية بين الشريكين فلا يقسو الزوج على زوجته وهى أيضًا تبقى محافظة على بيتها وزوجها، مع كل هذا لابد أن تكون الفتاة هي التي حددت واختارت شريك حياتها بنفسها.
أما سلبيات زواج الاقارب من الدرجة الاولى، فقد نجد انهم الأطفال أكثر عرضة للأمراض وراثية، كما أنه يؤدي إلى العقم والإجهاض المتكرر وتشوهات الأجنة، وضعف المولود وزيادة معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال .
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ماهي الأمراض الوراثية التي تمنع الزواج
قد يفضل البعض زواج من الأقارب، حيث انه ينتشر بشكل كبير في بعض الدول العربية، إلا انه يجب معرفة قبل خضوع هذا الأمر ماهي الأمراض الوراثية التي تمنع الزواج ويجب حينها عدم الإلتفات له لما قد سببه من مشاكل وأمراض للأطفال.
1- الطفل المبتسر :
الطفل المبتسر مصطلح يطلق على الطفل الذي يولد مبكرا قبل موعده والذي لم يكتمل نموه المباشر من والدته، وهي أحد الأمراض الوراثية التي تمنع الزواج؛ يث أن الطفل المبتسر عند ولادته يكون معرضا لأخطار كبيرة من ضمنها الإعاقات الذهنية ، والشلل الدماغى ، وأمراض القلب أيضا.
وتعتبر أسباب الولادة المبكرة وولادة الأطفال المبتسرين احد اهم الامراض الوراثية التي تمنع الزواج وبالأخص زواج الأقارب، او الحمل المتعاقب، وسوء تغذية الأمهات.
وتزداد ظاهرة الأطفال المبتسرين بكثرة فى المناطق الريفية والقرى نظرا لقلة الوعى عند الوالدين في هذه الأماكن المذكورة؛ حيث ان إحصائيات ولادة الأطفال المبتسرين تسجل 2 من كل 10 أطفال فى مصر والتى تعد ضعف المعدلات العالمية، وفقا لما صرحت به الجمعية المصرية للزمالة البريطانية لطب الأطفال.
2- تحلل الجلد الفقاعي:
2- تحلل الجلد الفقاعي:
ويعتبر مرض تحلل الجلد الفقاعي احد الامراض الوراثية التي تمنع الزواج؛ حيث ان هذا المرض غير معدٍ ويصاب به الأطفال نتيجة زواج الأقارب.
ويصاحب مرض تحلل الجلد الفقاعي الطفل بعد الولادة مباشرة؛ حيث انه من الصعب علاجه لأنه عبارة عن فقاقيع مائية منتشرة فى جسد الطفل، مما يؤدي إلى النزيف والألم، ولكن إن لم يعالج الطفل منه قد يؤثر على حياة الطفل بشكل كبير.
3- مشاكل النظر :
ومن بين الأمراض الوراثية التي تمنع الزواج كسر العين، وتصيب هذا المرض الأطفال فور ولادتهم ويصيب كسر العين الأعصاب وإن لم يتم عالجها في الست سنوات الأولى، يتسبب بضعف دائم للعين بعد ذلك.
ويعتبر كسر العين من الأمراض الوراثية، والتي قد يسببها زواج الأقارب كما هو شائع في المنطقة العربية، ويؤدي لظهور امراض كثيره لعين الطفل، مثل الخلل في وظيفة شبكية العين.
4- التوحد :
يبدأ اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة ويتسبب في نهاية المطاف في حدوث مشكلات على مستوى الأداء الاجتماعي على الصعيد الاجتماعي، في المدرسة والعمل، في حين لا يوجد علاج لاضطراب طيف التوحد، إلا أن العلاج المكثف المبكر قد يؤدي إلى إحداث فارق كبير في حياة العديد من الأطفال.
5- المهق :
يعد مرض المهق هو مجموعة نادرة من الاضطرابات الوراثية التي تؤثر على الجلد، والشعر، والعينين، ويرتبط المهق أيضا بمشاكل في الرؤية، وهي أحد الأمراض الوراثية التي تمنع الزواج.
ولا يجب ان تغني المعلومات الوارد ذكرها عن اضرار زواج الاقارب على الاطفال من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المراجع من موقع ncbi / Pub med / healthline