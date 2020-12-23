أضرار زواج الأقارب على الأطفال.. وأمراض وراثية تمنع الزواج

التكاثر وصحة الأطفال حديثي الولادة، ولكنها لم تظهر أي آثار ضارة على الخصوبة ووفيات الأبناء،

يلعب دورًا مهمًا في تحديد بعض جوانب صحتهم التي تؤثر بشكل سلبي

نصائح لزواج الأقارب

وحذرت العديد من الأبحاث والدراسات من الاستمرار في الزواج بين الأقارب؛ حيث أم نسبة زواج الأقارب في بعض الدول مرتفعة للغاية، حيث بلغت نسبة زواج الأقارب في أوروبا 1%، وفي الكويت 55%، وفي السودان 60%، وفي مصر النسبة بدأت تقل وتقدر حاليًا بـ 30%.

على الرغم من أن التحليل ثنائي المتغير أظهر ارتفاع الخصوبة ووفيات الأطفال بين النساء المتزوجات من الأقارب، بعد التحكم في العوامل الاجتماعية والديموغرافية ذات الصلة في التحليل متعدد المتغيرات ، لم تظهر الخصوبة ووفيات الأطفال وإجهاض الجنين أي ارتباط كبير مع زواج القرابة.

أضرار زواج أولاد الخالة

ونصح العديد من الأطباء، انه يجب اتخاذ الحذر خصوصا بين الشباب والبعد وتجنب أضرار زواج أولاد الخالة و زواج الأقارب أو عدم الزواج إلا بعد التأكد من خلو الطرفين من أي أمراض وراثية، حتى يطمئن الأبوين من عدم إصابة الأطفال بمشكلات مرضية فيما بعد .

ونصح العديد من الأطباء، انه يجب اتخاذ الحذر خصوصا بين الشباب والبعد وتجنب أضرار زواج أولاد الخالة و زواج الأقارب أو عدم الزواج إلا بعد التأكد من خلو الطرفين من أي أمراض وراثية، حتى يطمئن الأبوين من عدم إصابة الأطفال بمشكلات مرضية فيما بعد .

زواج الأقارب من الدرجة الأولى

رغم تحذير العلماء من زواج الأقارب من الدرجة الأولى كونه يفتح الباب لبعض الأمراض الوراثية إلا أن البعض يتمسك بهذا الزواج بدعوى أنه عزوة ويحافظ على أملاك الأسرة والروابط العائلية، ويضمن اختيار زوجة معروفة الأصل والأخلاق، فيما يرى البعض أن بين الزوجين تتفرق العائلة وتظهر الخلافات بينهما كما تفتح الطريق لـ زواج المصالح الذى يفسد هذه العلاقة.





وتقول الدكتورة أميرة حبراير، استشارى العلاقات الأسرية، إنه حين نتحدث عن زواج الأقارب من الدرجة الأولى يجب أن لا نخوف الناس منه؛ لأنه كشأن أى أمر من أمور الحياة له إيجابياته وسلبياته.





وأوضحت، ان زواج الأقارب من الدرجة الاولى له العديد من الإيجابيات منها أن الزوجة تكون أكثر حرصًا على زوجها وعلى أسرته، كما أنه يزيد الروابط بين أبناء العائلة الواحدة.





وأشارت حبراير، إلى أنها تعتقد أن وجود صلة قرابة والصلة الزوجية تجعل الروابط وثيقة للغاية بين الشريكين فلا يقسو الزوج على زوجته وهى أيضًا تبقى محافظة على بيتها وزوجها، مع كل هذا لابد أن تكون الفتاة هي التي حددت واختارت شريك حياتها بنفسها.



