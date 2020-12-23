كارثة أمريكية خلال 2020.. الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة قتلى في تاريخها بسبب كورونا

سجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة سنوية للقتلى في تاريخها، حيث تسبّب فيروس كورونا في مقتل 3 ملايين شخص حتى الآن خلال عام 2020 فقط.

تشير البيانات السنوية الأولية إلى أن الولايات المتحدة تسجل 3.2 مليون حالة وفاة في عام 2020 فقط، بزيادة 400 ألف عن الرقم المسجل في عام 2019.





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وبينما يتوقع الخبراء أن تزداد الوفيات السنوية كل عام بما يتماشى مع تزايد عدد السكان، فإن القفزة المقدرة بنسبة 15% في الوفيات ستكون الأعلى منذ جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، عندما ارتفعت الوفيات بنسبة 46٪ في عام واحد.





شهدت أمريكا حتى الآن ما يقرب من 320.000 حالة وفاة بسبب كورونا ، و 18.04 مليون إصابة مسجلة، ويخشى علماء المناعة الآن من أن هذا الرقم قد يرتفع بشكل كبير حتى عام 2021 بعد تحديد سلالة متحورة من كورونا مؤخرا.





تكون موجودة بشكل واسع للغاية دون علم منا". وقال عالم المناعة بالبيت الأبيض الدكتور «أنتوني فوسي» إن السلالة الجديدة من كورونا التي انتشرت في بريطانيا وانتقلت لعدد من الدول أنها "قد





وأكد «جيريمي لوبان» عالم الفيروسات بجامعة ماساتشوستس، أن السلالة الجديدة ربما نشأت في الولايات المتحدة، حيث تحظر العديد من الدول الرحلات الجوية من المملكة المتحدة في محاولة لإبطاء انتشارها.





تشير الادعاءات غير المؤكدة إلى أن السلالة الجديدة معدية بنسبة تصل إلى 70٪، على الرغم من أن العديد من الخبراء قد أكدوا أن هذا الادعاء غير مثبت حتى الآن، وحثوا الناس على التزام الهدوء.