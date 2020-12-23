باشا مصر.. أمير كرارة في أحدث ظهور له داخل سيارته

وظهر أمير كرارة في الصورة وهو يجلس داخل سيارته بإطلالة شتوية، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان أمير كرارة مع الصورة.

وجاءت التعليقات كالتالي: "باشا مصر " _ " اجدع فنان انت نمبر وان " بطل مصر " .

يذكر أن أحدث أعمال كرارة مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين ومقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.







