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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة لتعزيز مناعتك.. أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

لم يستطع العالم أن يحظى بفرحة ظهور لقاحات فيروس كورونا التي سارعت العديد من الدول الإعلان عن ظهورها، وبادرة السلالة الجديدة من فيروس كورونا أن تطل برأسها على العالم لتعلن أنها لم تنهتي بعد غير أن هناك العديد من الآراء التي غالبا ما تستند على تكهنات لا غير بأن لقاح كورونا الذي تم الإعلان عنه لديه قدرة القضاء على السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وهو ما يأمله العالم إلا أن ذلك لم يتضح بعضا معمليا على أقل التقديرات.

يمكن أن يعاني كل من الرجال والنساء من الاكتئاب، ولكن قد تختلف العلامات والأعراض.

اضرار زواج الاقارب على الأطفال يلعب دورًا مهمًا في تحديد بعض جوانب صحتهم التي تؤثر بشكل سلبي على التكاثر وصحة الأطفال حديثي الولادة، ولكنها لم تظهر أي آثار ضارة على الخصوبة ووفيات الأبناء، ولكن يجب مراعاة المستوى العالي اضرار زواج الاقارب على الاطفال وتجنبه قدر المستطاع لما يتسبب به من أمراض خلقية للأطفال.

إنتاب العديد من الأشخاص الذعر الشديد نتيجة لسرعة انتشار سلالات كورونا الجديدة، بالرغم من كشف تأكيد الأطباء على أنها لا تختلف كثيرا عن غيرها من سلالات فيروس كورونا إلا أنها أسرع انتشارا.

أكد العلماء على ضرورة تعزيز جهاز المناعة الصحى للحماية من الأمراض، مؤكدين أنه إذا كان للإنسان جهاز مناعة قوي فإنه سيحميه من أي مرض، حتى فيروس كورونا الجديد أو COVID-19. 

يعبر إكليل الجبل من الأعشاب ذات الفوائد الكبيرة على صحة الجسم والجمال، فوائد إكليل الجبل للقولون تجعله يستحق من الأشخاص اهتمامًا أكثر لما يحتوي عليه من مواد وعناصر غذائية هامة صحة الجهاز الهضمي والقولون بشكل خاص.
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