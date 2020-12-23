نشرة المرأة والصحة.. أطعمة لتعزيز مناعتك.. أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





لم يستطع العالم أن يحظى بفرحة ظهور لقاحات فيروس كورونا التي سارعت العديد من الدول الإعلان عن ظهورها، وبادرة السلالة الجديدة من فيروس كورونا أن تطل برأسها على العالم لتعلن أنها لم تنهتي بعد غير أن هناك العديد من الآراء التي غالبا ما تستند على تكهنات لا غير بأن لقاح كورونا الذي تم الإعلان عنه لديه قدرة القضاء على السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وهو ما يأمله العالم إلا أن ذلك لم يتضح بعضا معمليا على أقل التقديرات.





يمكن أن يعاني كل من الرجال والنساء من الاكتئاب، ولكن قد تختلف العلامات والأعراض.





اضرار زواج الاقارب على الأطفال يلعب دورًا مهمًا في تحديد بعض جوانب صحتهم التي تؤثر بشكل سلبي على التكاثر وصحة الأطفال حديثي الولادة، ولكنها لم تظهر أي آثار ضارة على الخصوبة ووفيات الأبناء، ولكن يجب مراعاة المستوى العالي اضرار زواج الاقارب على الاطفال وتجنبه قدر المستطاع لما يتسبب به من أمراض خلقية للأطفال.



