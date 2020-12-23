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فن

فستان جلد لامع.. سامية طرابلسي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:07 م
سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي
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محمد بدران
نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الطرابلسي بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار متابعيها مرتدية فستانا جلد اسود لامع بصيحة الكتف والكتف مكشوف الصدر، نال إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

يذكر أن سامية الطرابلسي ممثلة تونسية تحمل الجنسية اللبنانية وعاشت أغلب سنوات عمرها في السعودية، قبل أن تنتقل للإقامة في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وقدمت عددًا من الأعمال الفنية في مصر، منها مسلسل “ساحرة الجنوب”، وفيلم “الخلبوص”، وفيلم “عقدة الخواجة”.

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم الكوميدي محمد هنيدي.

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة"، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.





 



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