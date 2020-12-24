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أخبار العالم

وهمية.. غارات إسرائيلية على لبنان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:56 م
الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء لبنان
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محمود نوفل
أفاد موقع القوات اللبنانية بأن أجواء مدينة صيدا اللبنانية ومحيطها شهدت تحليقًا لطيران الاحتلال الإسرائيلي. 

وذكر موقع القوات اللبنانية أن الغارات التي قام بها طيران الاحتلال الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية كانت غارات وهمية على علو متوسط.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة اللبنانية في وقت سابق من الشهر الحالي قد أصدرت بيانا بشأن اختراق الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية. 

وقالت: "تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للجيش الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وأفادت القيادة العامة للجيش اللبناني في بيانها بأنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
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