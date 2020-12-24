" طلاب من أجل مصر " تفوز باكتساح في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

أجريت اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020 ، الانتخابات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية





وتهدف هذه الانتخابات لتسمية مجالس اتحادات الطلبة بكل جامعة





ويتشكل مجلس اتحاد طلاب كل جامعة من عدد ١٦ طالبًا (رئيس اتحاد الطلبة - نائب رئيس الاتحاد - ٧ أمناء لجان - ٧ مساعدي أمناء لجان)





وقد بلغ اجمالي عدد الفائزين بعضوية الاتحادات الطلابية ٤٣٢ طالبًا يمثلون الاتحادات الطلابية بعدد ٢٧ جامعة.





وأسفرت النتائج عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بعدد ٤١٦ مقعدا من ٤٣٢ بنسبة ٩٦,٢٪





ومن جانبه .. هنأ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى تنفيذ أنشطة طلابية ومسابقات "أونلاين" يستفيد منها جميع الطلاب، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوسيع دور الاتحاد للمساهمة في الانتقال نحو عصر تعليمي جديد.









وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مصر لن تتقدم إلا بوعي شبابها وتنمية قدراتهم على ممارسة أرقى درجة من الفكر الديمقراطي، وهي الديمقراطية التشاركية، قائلًا إن الممارسة الديمقراطية التشاركية أحد أهم أهدافنا.









وقال إن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت عددًا من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي وشارك فيها عدد كبير من الطلاب.









وأكد الدكتور الخشت أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.