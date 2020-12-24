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مدير عام التصدير: نجحنا في الوصول للصدارة العالمية بتصدير البرتقال.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:52 م
شريف ميراز مدير عام
شريف ميراز مدير عام التصدير
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محمود محسن
قال شريف ميراز مدير عام التصدير إن مصر اليوم غير مصر منذ 15 سنة، مؤكدا أنه يتم تصدير المنتجات الزراعية على رأسها البرتقال إلى العديد من الدول كالصين وكوريا واندونيسيا واستراليا فتلك الدول لم تكن موجودة على الخريطة المصرية.


وأضاف ميراز خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يتم التصدير إلى ليتوانيا، مشيرا إلى أنها تعد سوقا قويا في أوروبا ونعمل على استغلال القارة الأوروبية من خلالها.


وتابع مدير عام التصدير أن الإنجاز الذي تم جاء نتيجة المجهود الكبير ونجحنا من خلاله في الوصول للصدارة عالميا في تصدير البرتقال فتم تصدير مليون ونصف مليون طن برتقال ويأتى بعدنا اسبانيا وجنوب افريقيا.


وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر احتلت الصدارة في تصدير الموالح وهذا أمر غير مسبوق خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا حتى أنها سبقت إسبانيا التى كانت تحتل المرتبة الأولى في الأعوام السابقة.


وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن البرتقال المصري يغزو كل أسواق العالم، وأن مصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال متقدمة على إسبانيا التي كانت تحتل الصدارة في الأعوام الماضية.


وأضاف أن البرتقال المصري حاليا يغزو الأسواق الاسبانية نفسها حيث استقبلت هذا العام حوالي ثلاثة آلاف طن برتقال من مصر.
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