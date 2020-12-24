مدير عام التصدير: نجحنا في الوصول للصدارة العالمية بتصدير البرتقال.. فيديو

مصر اليوم غير مصر منذ 15 سنة، مؤكدا أنه يتم تصدير المنتجات الزراعية على رأسها البرتقال إلى العديد من الدول كالصين





وأضاف ميراز خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يتم التصدير إلى ليتوانيا، مشيرا إلى أنها تعد سوقا قويا في أوروبا ونعمل على استغلال القارة الأوروبية من خلالها.









وتابع مدير عام التصدير أن الإنجاز الذي تم جاء نتيجة المجهود الكبير ونجحنا من خلاله في الوصول للصدارة عالميا في تصدير البرتقال فتم تصدير مليون ونصف مليون طن برتقال ويأتى بعدنا اسبانيا وجنوب افريقيا.







