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توك شو

بنسبة شفاء 56%.. بروتوكول لـ علاج مرضى التوحد بـ دبي.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:49 م
اطفال يعانون من مرض
اطفال يعانون من مرض التوحد
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ندى رأفت
 كشف الدكتور حمزة السيوف، استشاري الأعصاب بدبى، تفاصيل دراسة جديدة تصل إلى نتائج مبشرة لعلاج مرضى التوحد.  

وقال السيوف خلال مداخلة مع قناة "الغد"، إنه قام بتطوير بروتوكولات دوائية على مدار 8 سنوات لعلاج التوحد، يمكن من خلالها علاج الأطفال المصابين بالتوحد من سن سنتين.  

وتابع استشاري الأعصاب بدبى، أن التوحد مرض عصبي نفسي، مؤكدا أن نسبة نجاح البروتوكول العلاجى وصلت لـ 56% من الأطفال الذين تم تطبيق البروتوكول عليهم.

وأضاف أن التجربة أجريت على 18 طفلا، شفي منهم 10 أطفال من مرض التوحد تماما، والـ 8 تحسنت حالتهم الصحية.

وأشار، إلى أن بالرغم من اختلاف خطورة وأعراض مرض التوحد من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع الاضطرابات الذاتية تؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم ، مشيرًا إلى أن نظرا لهذا الاختلاف ، فمن المرجح أن يتصرف كل واحد من طفلين مختلفين، مع نفس التشخيص الطبي، بطرق مختلفة جدا وأن تكون لدى كل منهما مهارات مختلفة كليا.


لكن حالات مرض التوحد شديدة الخطورة تتميز، في غالبية الحالات، بعدم القدرة المطلقة على التواصل أو على إقامة علاقات متبادلة مع أشخاص آخرين.


وأكمل ، تظهر اعراض التوحد عند أغلب الاطفال، في سن الرضاعة، بينما قد ينشأ أطفال آخرون ويتطورون بصورة طبيعية تماما خلال الأشهر أو السنوات، الأولى من حياتهم لكنهم يصبحون، فجأة، منغلقين على أنفسهم، عدائيين أو يفقدون المهارات اللغوية التي اكتسبوها حتى تلك اللحظة.


ونوه ، إلى أن التقارير تظهر ، أن 6 من بين كل 1000 طفل في الولايات المتحدة يعانون من مرض التوحد وأن عدد الحالات المشخصة من هذا الاضطراب تزداد باضطراد، على الدوام.


وأكد ، أن العلاج المكثف والمبكر، قدر الإمكان، يمكنه أن يُحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.

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