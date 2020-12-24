بنسبة شفاء 56%.. بروتوكول لـ علاج مرضى التوحد بـ دبي.. فيديو

كشف الدكتور حمزة السيوف، استشاري الأعصاب بدبى، تفاصيل دراسة جديدة تصل إلى نتائج مبشرة لعلاج مرضى التوحد.





وقال السيوف خلال مداخلة مع قناة "الغد"، إنه قام بتطوير بروتوكولات دوائية على مدار 8 سنوات لعلاج التوحد، يمكن من خلالها علاج الأطفال المصابين بالتوحد من سن سنتين.





وتابع استشاري الأعصاب بدبى، أن التوحد مرض عصبي نفسي، مؤكدا أن نسبة نجاح البروتوكول العلاجى وصلت لـ 56% من الأطفال الذين تم تطبيق البروتوكول عليهم.





وأضاف أن التجربة أجريت على 18 طفلا، شفي منهم 10 أطفال من مرض التوحد تماما، والـ 8 تحسنت حالتهم الصحية.



