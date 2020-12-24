وائل الإبراشي بعد إصابته بـ كورونا: الفيروس أبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. فيديو

قال الإعلامي وائل الإبراشي تعليقا على إصابته بفيروس كورونا، إن الأعراض بدأت خفيفة، وبعد عمل التحاليل وظهورها إيجابية بدأ يتعامل مع الأمر بجدية.





وأضاف وائل الإبراشي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى المصرية: "لا أتعامل بانهيار نفسي وأتعامل بإيجابية.. وكورونا تبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. و متواجد في المنزل وأتبع البروتوكول العلاجي".





وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد.





وأعلن بعض العاملين في برنامجه "التاسعة"، على القناة الأولى، عدم ظهوره على الهواء اليوم، الخميس.





وأعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.





وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورونا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".





وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا أمس.