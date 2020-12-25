محمد الحلو: العائلة كلها صوتها حلو بس لدغة في الـ 28 حرف.. فيديو

قال الفنان محمد الحلو، إن كل عائلة الحلو صوتها جميل جدا في الغناء، ولكن عندهم "لدغة" في ال 28 حرف، وحاجة صعبة جدا.





وأضاف "الحلو" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنه يجيد الغناء دون أي عواقب لغوية او مشاكل في الغناء مثل والدته، لانها ليست من عائلة الحلو، متابعا: "والدتي صوتها حلو لكن والدي منعها من الغناء".





وأشار إلى أن العائلة تغني غناء حلو لكن مش مفهوم بسبب النطق ومخارج الحروف، مضيفا : ولاد عمي بيغنوا حلو اوي ولكن عندهم حروف مثل "ر، س، ك"، قائلا "الصوت حلو بس الالقاء صعب وانا اخدت صوت الحلو ولسان أمي".