ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الحلو: العائلة كلها صوتها حلو بس لدغة في الـ 28 حرف.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:45 ص
قسم التوك شو
قال الفنان محمد الحلو، إن كل عائلة الحلو صوتها جميل جدا في الغناء، ولكن عندهم "لدغة" في ال 28 حرف، وحاجة صعبة جدا.

وأضاف "الحلو" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنه يجيد الغناء دون أي عواقب لغوية او مشاكل في الغناء مثل والدته، لانها ليست من عائلة الحلو، متابعا: "والدتي صوتها حلو لكن والدي منعها من الغناء".

وأشار إلى أن العائلة تغني غناء حلو لكن مش مفهوم بسبب النطق ومخارج الحروف، مضيفا : ولاد عمي بيغنوا حلو اوي ولكن عندهم حروف مثل "ر، س، ك"، قائلا "الصوت حلو بس الالقاء صعب وانا اخدت صوت الحلو ولسان أمي". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البيض الفاسد؟

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير

دراسة تطمئن الحوامل.. لا ينقلن عدوى كورونا إلى أطفالهن