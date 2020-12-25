بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس





خطفت بوسي الأنظار بإطلالة متناسقة مع الأجواء الشتوية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بأنه مصنوع القما المخملي المميز، وقد حمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Alexandre Vauthier.





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وانتعلت بوسي حذاء شفاف أنيق ذا كعب عالي من أبرز الصيحات التي تتصدر موضة 2020 وكان من AMINA MUADDI، وتزينت بالمجوهرات الفخامة و القيمة التي حملت توقيع Cartier.





بدت بوسي بخصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها من أنامل المصفف عاشور، فيما وضع لها خبير التجميل عبد الله الرفاعي مكياجا جذابا مرتز على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.