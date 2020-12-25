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مرأة

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
بوسي
بوسي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية بمناسبة الكريسماس.

خطفت بوسي الأنظار بإطلالة متناسقة مع الأجواء الشتوية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بأنه مصنوع القما المخملي المميز، وقد حمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Alexandre Vauthier.

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وانتعلت بوسي حذاء شفاف أنيق ذا كعب عالي من أبرز الصيحات التي تتصدر موضة 2020 وكان من AMINA MUADDI، وتزينت بالمجوهرات الفخامة و القيمة التي حملت توقيع Cartier.

بدت بوسي بخصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها من أنامل المصفف عاشور،  فيما وضع لها خبير التجميل عبد الله الرفاعي مكياجا جذابا مرتز على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.
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